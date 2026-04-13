Entra en vigor: 17.500 bonos descuento de 10 euros para comprar en las pequeñas tiendas de Valladolid

En la mañana de este lunes, 13 de abril, se ha presentado la campaña ‘Tu Bono Próximo-Primavera’ que se va a desarrollar del 15 de abril y hasta el 20 de mayo con el objetivo de apoyar y revitalizar las ventas en el pequeño comercio de la ciudad del Pisuerga.

En la presentación han estado Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, además de la vicepresidenta de Avadeco, Ana Rey, el presidente de Fecosva, Jesús Herreras y el tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid, Jorge Valentín-Gamazo, además del director de Área de Valladolid Unicaja, Iván San Segundo Ballesteros.

Se trata de una iniciativa que está financiada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, en el marco del Convenio con AVADECO, FECOSVA y la Cámara de Comercio de Valladolid para el fomento y modernización del comercio minorista de proximidad.

El fin primordial es revitalizar las ventas en el pequeño comercio y darlo a conocer a nuevos clientes.

También se pretende concienciar a la ciudadanía de que, consumiendo en el comercio de proximidad, se construye comunidad, se dinamiza la actividad de la ciudad, se contribuye al cuidado del medio ambiente y se disfruta de una experiencia de compra personalizada y saludable.

Campaña ‘Tu Bono Próximo - Primavera’

Dada la gran acogida de la campaña ‘Tu bono próximo” en ediciones anteriores y para continuar incentivando el consumo, se lanza una nueva campaña ‘Tu Bono Próximo - Primavera’

Se va a desarrollar durante los meses de abril y mayo. Hasta el momento han participado 700 establecimientos, y de la que han disfrutado casi 30.300 usuarios con un total de casi 215.000 bonos canjeados, que generaron un retorno a la ciudad de alrededor de 9.500.000 euros.

Una acción que beneficia al comercio local de proximidad, pero también a los consumidores que aprovechan la campaña para hacer sus compras.

Del 15 de abril al 20 de mayo se lanzarán un total de 17.500 bonos de 10 euros, repartidos en seis semanas.

Cada miércoles, saldrán 2.820 bonos y desde las 9,00 horas, los consumidores podrán solicitar sus bonos, con un máximo de dos bonos descuento por usuario en total a lo largo de la campaña. Una vez descargado el bono, los usuarios dispondrán de 72 horas para realizar sus compras.

Si no lo hicieran en este tiempo, el bono pasará a estar de nuevo disponible, con el fin de evitar la pérdida de estos.

En esta ocasión, para celebrar la primavera e incentivar las ventas estos días, se realizará una campaña de Promoción ligada a la campaña de primavera de Bono Próximo, denominada “De compras por Valladolid esta primavera”.

Para ello se realizarán animaciones comerciales en diferentes zonas de la ciudad. La tarde del viernes 8 de mayo, de 18:00h a 20:00h - Zona Calle Teresa Gil/ San Felipe Neri. La mañana del sábado 9 mayo, de 11:00 a 14:00h - Zona Mantería/Plaza San Andrés. La tarde del sábado 9, de 18:00h a 20:00h - Plaza Santa Ana.

Las flores estarán presentes en esas zonas para que los clientes que presenten un tique de al menos 10 euros, de compras realizadas entre el 4 y el 9 de mayo en alguno de los más de 700 establecimientos que participan en la campaña de bonos.

Para que puedan jugar a “La ruleta de las flores” y ganar bonos de 10 euros de la campaña bono próximo canjeables en todos los establecimientos adheridos. Una vez presentado el tique el cliente podrá tirar a la ruleta de las flores donde podrá ganar bonos directos acertando la flor donde se pare la ruleta.

Los bonos repartidos en estas animaciones caducarán el día 14 de mayo, no serán nominativos y se emitirán en formato papel.

Con la finalidad de acercar el producto al cliente, los comercios que estén en calles peatonales de la ciudad sacarán el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, su producto a la calle.

Los bonos que no se canjean, caducan y vuelven a ser incorporados al stock, por lo tanto, la campaña finalizará cuando se haya canjeado el último bono disponible.

Los bonos incluyen la fecha límite para su consumo y están asociados al DNI del usuario, que deberá ser mostrado junto con el bono en el momento de efectuar la compra.

Para acceder a los bonos es necesario registrarse en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es

Se podrá canjear los bonos en todos los comercios que participen en la campaña, pudiendo hacer uso de un bono para compras superiores a 30 euros y de dos bonos, si la compra supera los 70 euros.

Las bases generales de la campaña y la relación de los comercios participantes pueden consultarse en: www.valladolidcomercioproximo.es

Carteles, redes sociales y páginas web: www.valladolid.es, www.fecosva.com, www.avadeco.es, www.camaravalladolid.com promocionarán la campaña durante toda su duración.

Unicaja Banco en Valladolid colaborará en la campaña como entidad financiera de gestión.