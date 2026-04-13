Encuentran un zulo en la antigua vivienda de Óscar, el sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo

Registro de la casa por parte de la Guardia Civil. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

El nuevo propietario de la antigua vivienda que pertenecía al único sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, en enero de 2022, ha comunicado a la Guardia Civil y al Juzgado que ha encontrado un zulo en el domicilio, como ha confirmado la Benemérita en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fuentes del caso han señalado que dicho zulo se ubica bajo unas baldosas de una habitación y que esa dependencia de la casa ha sido precintada.

Ahora, el Juzgado deberá dar la autorización para que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía realicen una inspección ocular, como han añadido desde la Guardia Civil.

Un hallazgo que reforzaría la teoría de la Benemérita sobre que el cuerpo de Esther López, de 35 años, podría haber estado oculto en algún lugar antes de haber sido hallado en la cuneta en la que fue encontrado el 5 de febrero, 25 días después de la desaparición.

Juzgado con un jurado popular

Óscar S., es el único procesado en el caso. Ya se ha decretado contra él la apertura de juicio oral que va a ser con jurado popular, por un presunto delito de asesinato, subsidariamente de homicidio.

Además, por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro, después de una desaparición y posterior hallazgo del cadáver que conmocionó a la sociedad vallisoletana.

Unos hechos que se remontan a enero de 2022.

Los hechos, según la Fiscalía

La Fiscalía, según su escrito de acusación, apunta a que, en la madrugada del 13 de enero de 2022, Esther López iba con Óscar en el coche de él y le dijo que quería irse a dormir al domicilio de sus padres.

El acusado le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo y Esther accedió, pero surgió una discusión entre ambos por “causas que se desconocen” lo que provocó que Esther “se fuera andando del lugar”.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado siguió a la mujer con su Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda.

La Fiscalía considera que el atropello fue intencionado y, además, con el propósito de matar. A consecuencia de dicho impacto, la joven de Traspinedo sufrió diversas lesiones.

Mantiene, la acusación pública, que “ninguna de estas lesiones era mortal” y que “la mujer estaba viva tras el atropello” además de que “si hubiera sido atendida habría sufrido a las lesiones”.

La causa de la muerte fue “un shock multifactorial”, como apunta la Fiscalía, que afirma que el acusado “comprobó su fallecimiento” y “ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero del vehículo”.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar el 5 de febrero en una cuneta de acceso a la localidad vallisoletana, más de 20 días después de su desaparición a mediados de enero de 2022.