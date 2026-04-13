Confirmado: 64 nuevas viviendas con zonas comunes, piscina y locales comerciales en este barrio de Valladolid

Ubicación exacta de las 64 nuevas viviendas en Santos-Pilarica. Imagen: Ayuntamiento de Valladolid.

Más viviendas para Valladolid. En la mañana de este lunes, 13 de abril, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el proyecto básico para construir un nuevo complejo residencial en la parcela 8 del sector 16 de ‘Santos-Pilarica’.

Está promovido por la mercantil Landcompany 2020, S.L. Todo en una actuación que contempla la edificación de un conjunto residencial que está formado por 64 viviendas.

Un proyecto que viene acompañado por 65 plazas de garaje, además de 64 trasteros, piscina, zonas ajardinadas y tres locales comerciales en una parcela que cuenta con una superficie total de 5.686 metros cuadrados.

El proyecto plantea un edificio configurado como un bloque continuo que discurre en paralelo a las calles Asteroide, Cometa y Cosmología con retranqueo respecto a las parcelas colindantes.

El inmueble contará con tres portales y tres núcleos de comunicación vertical, y se desarrollará en planta sótano, planta baja, cinco alturas y ático.

En la planta sótano se ubicará el aparcamiento con capacidad para 65 vehículos, así como 64 trasteros.

La planta baja albergará los accesos a las viviendas a través de tres portales, tres locales comerciales, cuartos de instalaciones, un espacio destinado a la comunidad, cuarto de bicicletas, además de una vivienda de dos dormitorios con jardín.

Asimismo, se habilitará la rampa de acceso al garaje y una zona libre semicubierta.

El complejo residencial dispondrá también de un espacio ajardinado con piscina y zona de juegos, contribuyendo a la calidad de vida de los futuros residentes. Las plantas primera a quinta acogerán un total de 55 viviendas, mientras que la planta ático contará con otras 8 viviendas adicionales.

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 5.300.000 euros, lo que supone una inversión relevante para el desarrollo urbanístico del sector.