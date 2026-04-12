Desde el móvil y sin certificado: el Ayuntamiento de Valladolid revoluciona sus servicios digitales con el sistema Cl@ve

Nueva oficina de información al ciudadano en el Ayuntamiento de Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una mejora significativa en su Sede Electrónica, que simplifica la presentación de solicitudes por parte de la ciudadanía, en el marco del Plan de Evolución de su plataforma de administración electrónica.

La actuación incorpora el sistema de firma basado en Cl@ve, permitiendo a los usuarios realizar sus trámites de forma más sencilla y accesible, sin necesidad de certificados electrónicos y también desde dispositivos móviles.

Esta iniciativa no es solo una mejora técnica, sino una apuesta decidida por acercar la administración a los vecinos y vecinas, eliminando barreras y fomentando una participación ciudadana más activa, sencilla y accesible.

El objetivo es claro: hacer del Ayuntamiento una institución más cercana, ágil y adaptada a las necesidades del presente.

Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, con la finalidad de que el ciudadano pueda identificarse ante todas las Administraciones de forma única mediante claves concertadas.

En concreto, a partir de ahora es posible presentar solicitudes utilizando: Cl@ve móvil, Cl@ve permanente y Sistema eIDAS.

Gracias a esta actualización, los ciudadanos pueden completar sus trámites sin necesidad de disponer de certificado electrónico ni utilizar la aplicación ‘Autofirma’, y desde dispositivos móviles, eliminando así una de las principales barreras de acceso a la administración electrónica.

Esta mejora permitirá, entre otras gestiones, solicitar certificados de empadronamiento o registrar escritos, de forma totalmente digital, incluso desde dispositivos móviles, sin necesidad de certificado digital, reforzando así la interrelación directa entre la ciudadanía y la administración local, uno de los grandes objetivos de este equipo de Gobierno.

No obstante, el sistema mantiene también la opción tradicional de firma mediante certificado electrónico o DNIe, garantizando la compatibilidad con los métodos habituales.

Además, estos avances se suman a la reciente modernización de la ‘Carpeta del Contribuyente’, donde ya es posible satisfacer obligaciones tributarias a través de Bizum, un sistema fácil, seguro e inmediato, que simplifica aún más los trámites cotidianos.

El Ayuntamiento de Valladolid sigue en una senda de transformación constante y con esta mejora refuerza su compromiso con la transformación digital y la mejora de los servicios públicos, facilitando una relación más ágil, segura y accesible entre la ciudadanía y la administración.

"Queremos seguir avanzando, incorporando nuevas herramientas y servicios que sitúen a Valladolid como una ciudad referente en innovación, participación y calidad en la atención", ha concluido el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.