Valladolid brilla en ‘Ganas de Vivir’: historia de superación y primer largometraje dirigido por El Langui

Imagen de la presentación del documental 'Ganas de Vivir' en Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Los Cines Broadway han acogido este jueves la emocionante e inspiradora proyección del documental ‘Ganas de vivir’. Es el debut en el largometraje del director Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui.

El pase ha contado con la presencia de la protagonista del documental, la atleta paralímpica Desirée Vila, y del productor, Rodrigo Espinel.

La película llegaba a la ciudad tras un sólido recorrido por festivales, con su estreno mundial en el Festival de Málaga, su premiere internacional en el Festival de Delhi y su paso por el Festival de Ibiza, donde ha sido nominada a cinco Premios Astarté.

En Valladolid, sin embargo, la cita adquiría un significado especial por la implicación directa de profesionales locales en el proyecto.

El productor Rodrigo Espinel, natural de Valladolid, ha subrayado precisamente este carácter vallisoletano durante la presentación de la producción.

Han participado profesionales como el montador Alejandro Martos, el responsable de la agencia de marketing AcciónLab José Colodrón, la supervisora de postproducción Elena Alcolea, el ayudante de montaje Carlos Medina, el grafista Ismael Medina, la diseñadora del póster Natalia de Frutos y el editor del tráiler Omar de Pablo.

Una vinculación que el público no tardó en reconocer y aplaudir.

Otro de los momentos más emotivos del pase ha llegado al recordar las escenas rodadas en la ciudad durante la pasada edición de la Seminci, especialmente el encuentro entre El Langui y el recientemente fallecido José Luis Cienfuegos, cuya figura ha sido evocada con emoción.

Coloquio con Desirée Vila

Tras la proyección, la protagonista del documental, Desirée Vila, ha tomado la palabra en un coloquio cercano con el público, donde ha compartido detalles de su historia personal y del proceso de rodaje.

Su testimonio, marcado por la resiliencia tras la amputación de su pierna derecha y su posterior éxito en el atletismo paralímpico, ha despertado una calurosa ovación entre los asistentes.

Dirigido por El Langui, figura clave en la visibilización de la discapacidad, ‘Ganas de vivir’ traza un retrato íntimo e inspirador de Vila, en el que se combina su trayectoria deportiva con reflexiones sobre inclusión, igualdad y superación personal.

El filme cuenta además con la participación de rostros conocidos como Dani Rovira, Vicente del Bosque, Almudena Cid, Irene Villa y Okuda San Miguel, entre otros.

La presentación ha concluido con un prolongado aplauso que refleja la conexión del público con una historia que trasciende lo deportivo para convertirse en un canto a la vida. Con este pase especial, Valladolid se ha confirmado como parte esencial de una obra que ha sabido emocionar dentro y fuera de la gran pantalla.

Sobre ‘Ganas de vivir’

Ganas de vivir narra la inspiradora historia de Desirée Vila, atleta paralímpica que, tras sufrir a los 16 años una grave lesión derivada de una negligencia médica que obligó a la amputación de su pierna derecha, logró reconstruir su vida a través del deporte.

Lejos de rendirse, Desirée encontró en el atletismo una nueva oportunidad, proclamándose en tan solo un año campeona de España en 100 metros y salto de longitud.

Desde entonces, ha batido numerosos récords nacionales y ha conseguido un diploma paralímpico en los Juegos de Tokio, convirtiéndose además en una voz relevante en la defensa de la inclusión, la igualdad y la superación personal.

Dirigida por El Langui, figura clave en la visibilización de la discapacidad en el ámbito cultural y social, la película cuenta también con la participación de destacadas personalidades como Dani Rovira, Vicente del Bosque, Almudena Cid, Irene Villa y Okuda San Miguel, entre otros representantes del ámbito cultural, social y deportivo.

El documental es una producción de Morena Films y Morena Docs, con la participación de RTVE, Telemadrid y Movistar Plus+. Cuenta con financiación del Ayuntamiento de Madrid, el compromiso social de Fundación Adecco, el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid – Valladolid Film Commission (UNESCO Creative City of Film) y la colaboración del Comité Paralímpico Español y Canary Islands Film – Gobierno de Canarias.

El guion está firmado por Jorge Laguna; la dirección de fotografía corresponde a Tristán Rosa; la música original es obra de la compositora canaria Celia Rivero Santana, y el montaje corre a cargo de Alejandro Martos.