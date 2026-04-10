El PSOE exige parar las obras nocturnas en Arco de Ladrillo y Alberca avisa: "Si no se conserva el viaducto pasa lo que pasa"

A la izquierda, el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, y a la derecha, ante los micros, el concejal de Tráfico y Movilidad Sostenible, Alberto Gutiérrez Alberca, ambos este viernes en sendas ruedas de prensa

El viaducto de Arco de Ladrillo vuelve a ser objeto de encontronazo entre el PSOE y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por PP y Vox. Las obras nocturnas para rehabilitar algunas de las juntas de dilatación han propiciado la queja de varios vecinos de la zona y los socialistas han reclamado su paralización.

A este respecto, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca (PP), ha defendido que los trabajos son "necesarios" debido a que "si no se conservan las infraestructuras a veces pasa lo que pasa".

Precisamente, poniendo de ejemplo el viaducto de Arco de Ladrillo, ha resaltado que cuando entraron a gobernar se lo encontraron "muy mal conservado, absolutamente en riesgo físico".

"Hicimos una actuación de emergencia para que la infraestructura garantice que no haya posibilidad de que se pierdan vidas humanas. Esta actuación (juntas de dilatación) es absolutamente menor, pero es necesaria", ha insistido.

Gutiérrez Alberca ha acusado a los socialistas del estado del viaducto, además de ironizar con su alternativa "simpática" al alegar estos que para "eliminar el ruido la solución es que se estuvieran desarrollando las obras del paso inferior".

"Como si ahora estuviéramos construyendo un paso inferior durante dos años y medio, a los vecinos no les fuera a afectar el ruido. La verdad es que es curioso", ha añadido.

En cualquier caso, Alberca ha insistido en que las obras se están realizando "sin incidencias", especialmente desde el punto de vista de la movilidad, y ha vuelto a pedir disculpas, como hiciera este pasado jueves el alcalde, Jesús Julio Carnero, a los ciudadanos afectados.

"Un gobernante tiene que tomar elección y decisiones. Parece ser que la del PSOE si gobernara es que estos vecinos tuvieran ruido durante mucho más tiempo y para toda la vida porque el tren seguiría pasando por allí", ha apuntado.

En este punto, ha destacado que la opción del actual equipo de Gobierno municipal ha sido "ejecutar esta obra de emergencia y posteriormente esta de conservación y mantenimiento, afectando en la menor medida posible el desarrollo cotidiano de la ciudad".

Además, ha subrayado que las obras nocturnas se "van a limitar prácticamente a una semana de trabajo real efectivo", estando previsto que finalicen a final de la próxima semana.

Estado del viaducto

Sobre la negación a la realización de un informe técnico sobre el estado del viaducto denunciada por el PSOE, el edil 'popular' ha recordado que hubo una moción en el Ayuntamiento de Valladolid en el que pusieron a disposición de los concejales a los técnicos municipales para lo que ellos requirieran.

"Es una absoluta 'fake news' que estuviera en riesgo para vehículos y personas el Arco de Ladrillo", ha garantizado sobre esta afirmación de los socialistas tras las obras de emergencia.

Asimismo, ha recordado que se constituyó una Comisión para que los técnicos comparecieran y en la misma ya anunciaron que en abril, "para reducir los trabajos de la juntas de dilatación", se llevarían a cabo estas actuaciones.

"Se había esperado a ese momento para marcar exclusivamente aquellas que se produjeran y no en todas, puesto que se había cambiado la configuración con la actuación de la obra de emergencia con respecto a la que tenía anteriormente", ha precisado.

"Esto se ha explicado y es lo que estamos haciendo. Trabajos cotidianos, rutinarios", ha puntualizado el responsable del área.

"No necesita más parches"

Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid considera que el viaducto "está enfermo" y "no necesita más parches". Por eso, apuntan a la demolición del mismo, tal y como "ya estaba planificado" dentro del proyecto de integración ferroviaria, hoy en el aire por el bloqueo.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha recordado aquella intervención de emergencia en mayo de 2024 por un valor de más de 2,2 millones de euros, habiéndose prolongado los trabajos durante "cerca de un año".

Desde aquello, se han ido "sumando actuaciones complementarias en el entorno, sin que el equipo de Gobierno haya sido capaz de ofrecer una respuesta integral ni de explicar por qué se sigue gastando dinero público en una infraestructura que debía haberse sustituido".

En este sentido, han denunciado que el Ayuntamiento de Valladolid "ha preferido sostener una barrera urbana del pasado a costa del dinero de todos, antes que avanzar en la integración ferroviaria y en una solución definitiva para la ciudad".