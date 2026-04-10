"No soy párkinson, soy una persona": los pacientes claman por la visibilidad y no estigmatizar su enfermedad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en el acto conmemorativo del Día Mundial del Párkinson. Miriam Chacón Ical

"No soy párkinson, soy una persona". Bajo este lema, pronunciado por el presidente de la asociación provincial de Valladolid, Carlos Rodríguez, ante los medios de comunicación, los pacientes que sufren esta enfermedad han reivindicado la visibilidad de esta y la no estigmatización por parte de la sociedad.

En un acto en plena Plaza Mayor de Valladolid, al que han acudido varias decenas de afectados y familiares de personas con párkinson, Rodríguez ha trasladado el mensaje que este año quieren trasladar con motivo de la celebración este 11 de abril del Día Mundial de la patología.

"El objetivo siempre es el mismo, darle visibilidad a la asociación y a la enfermedad. E intentar llegar a todas las personas que están diagnosticadas, pero no es fácil", ha añadido.

Acto conmemorativo del Día Mundial del Párkinson Miriam Chacón Ical

En el acto también han estado presentes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, además de otros miembros de la Corporación Municipal como el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, y otros ediles.

Rodríguez ha explicado que el párkinson es una enfermedad que "cura no tiene, es degenerativa", pero en la actualidad, afortunadamente, existen tratamientos que "hacen que la vida sea más fácil para los enfermos".

En cualquier caso, ha resaltado que "no es bueno tener esperanza de tener cura a corto plazo" porque este es un extremo que "no va a ser así", ya que "hay muchas líneas de investigación, pero la cosa va despacio".

Actualmente, se estima que en Valladolid hay en torno a 2.200 personas diagnosticadas con esta enfermedad, cuyo dato asciende hasta más de 160.000 en España, y en la asociación atienden en torno a 200 personas semanalmente.

Aunque son conscientes de que es difícil llegar a todos ellos, sobre todo por la presencia de muchos de estos pacientes, de avanzada edad, en el medio rural, el objetivo es atender a los máximos posibles.

Además, Carlos Rodríguez ha advertido de que "cada vez tenemos pacientes más jóvenes". "Yo de hecho empecé con 42 años, algo que no es tan común", ha reconocido.

La asociación Párkinson de Valladolid cumple 25 años de existencia y desde hace 8 está instalada en un local cedido por el Ayuntamiento en el que atienden a esos dos centenares de personas cada semana.

Una organización que, a su vez, dispensa información, asesoramiento y acompañamiento en los momentos iniciales del desarrollo de la enfermedad, tanto a los afectados como a sus familiares.

Durante el acto de este viernes en la Plaza Mayor de Valladolid, además de leer un manifiesto, tres pacientes con párkinson han relatado su experiencia y testimonio a todos los presentes y cómo descubrieron que padecían la enfermedad.

Servicios de rehabilitación de fisioterapia y logopedia, tanto en grupo como de forma individual en el domicilio particular, musicoterapia, hidroterapia o estimulación cognitiva son algunos de los servicios que pone la asociación a disposición de los usuarios.

La Cúpula del Milenio se iluminará de naranja este día para apoyar a las personas con la enfermedad de párkinson.