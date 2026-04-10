Mayorga, epicentro de la mejor gastronomía de Valladolid en un espacio incomparable: “La provincia es un gran referente”

Ángel Medina, de Valladolid Avanza, Ana Rosa García, responsable de empresas en Cetece, David de la Viuda, alcalde de Mayorga y Víctor Fernández, director del Museo del Pan, de izquierda a derecha, en la presentación del evento. Fotografía: Diputación de Valladolid.

David de la Viuda, alcalde de Mayorga y diputado provincial de Gobierno Abierto y Transparencia en la Diputación de Valladolid, ha presentado en el Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid el VII Congreso Gastronómico Provincial.

Tendrá lugar en Mayorga el próximo lunes y este año tiene como lema: ‘Metidos en harina: forjando sabores’.

El congreso está dirigido a profesionales de la panadería y la repostería, hosteleros, restauradores y estudiantes de cocina, consolidándose como un espacio de encuentro para el intercambio de conocimientos, experiencias y tendencias dentro del sector gastronómico.

“Es un placer acoger, este 13 de abril, en el Museo del Pan de Mayorga este Congreso. En un espacio con una profunda tradición panadera con el fin de ayudar a los profesionales en sus cartas de postres y dulces. También para compartir conocimiento y descubrir tendencias”, ha afirmado De la Viuda.

David de la Viuda, alcalde de Mayorga. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Un congreso que, como ha señalado el alcalde de Mayorga, se centra en la “innovación, formación y evolución gastronómica” con el fin de poner en valor el “papel del pan y de la gastronomía como motores económicos, turísticos y sociales” de la provincia de Valladolid.

“Se combina calidad e investigación. Es también muy importante la marca de Alimentos de Valladolid que genera una gran riqueza. La provincia es un gran referente gastronómico”, ha añadido David de la Viuda.

Continuidad

Esta nueva cita da continuidad al sexto congreso gastronómico provincial, celebrado bajo la temática ‘Metidos en harina: del pan al postre’, que contó con la participación de destacados profesionales del sector.

En esta nueva edición se apuesta por avanzar en esa línea de trabajo, poniendo el foco en la innovación, la formación y la evolución del sector gastronómico.

David de la Viuda ha destacado la importancia de este Congreso que “contribuirá a reconocer, una vez más, el papel de la gastronomía y del pan como elementos fundamentales de nuestra cultura alimentaria, además de permitir intercambiar conocimientos, analizar los retos actuales del sector y avanzar hacia modelos más sostenibles, saludables e innovadores”.

Asimismo, ha recordado la apuesta de la Diputación de Valladolid por el Museo del Pan, escenario de este encuentro gastronómico, “un espacio de referencia que continúa cumpliendo con el objetivo de difundir la importancia del pan en todos sus ámbitos, desde su valor nutricional hasta su relevancia económica, cultural y turística para la provincia”.

Tras recordar la tradición panadera de Valladolid, ha señalado que “el reconocimiento alcanzado por nuestros profesionales y la consolidación de figuras de calidad como la Marca de Garantía Pan de Valladolid reflejan la capacidad del sector para evolucionar sin perder su identidad, incorporando innovación y conocimiento científico a la producción tradicional”.

Asimismo, ha subrayado que esta edición pone el foco en la gastronomía saludable, la innovación aplicada y la formación, destacando el papel fundamental de los profesionales, la investigación y la transferencia de conocimiento para afrontar los desafíos actuales del sector gastronómico.

Programa

Este Congreso comenzará, tras la apertura institucional, con la ponencia titulada ‘Pan saludable hoy: ingredientes, procesos y evidencias’, a cargo de José Roldán, reconocido como Mejor Panadero del Mundo 2025.

A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘El gran reto de hoy: personas, no solo productos’, en la que participarán Rodrigo Herrero, del restaurante HacheQú; Daniel Paniagua, gerente de MADAPAN; Elena Rubio, directora de Formación del CETECE; y Marta Gutiérrez, directora de Formación de la Escuela Internacional de Cocina, moderados por Francisco Fuentes, jefe del Servicio de Consumo y Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid.

Seguidamente el programa continuará con la ponencia ‘La gastronomía del futuro’, impartida por el profesor, escritor y científico José Miguel Mulet.

Posteriormente tendrá lugar la mesa redonda ‘Gastronomía saludable: del conocimiento al plato’, en la que intervendrán Luis, conocido como @esdoctorchef; José Miguel Mulet; Gemma García, directora gastronómica del Grupo Bla Bla Bla; y Víctor Martín, del restaurante Trigo, bajo la moderación nuevamente de Francisco Fuentes.

La jornada seguirá con la ponencia ‘Innovación aplicada en panadería’, a cargo de Sandra Pérez, directora técnica de I+D+i del Cetece, seguida de una cata de productos innovadores de panadería, dirigida por Asunción Alonso, responsable de Análisis Sensorial del Cetece.

Durante el desarrollo del congreso se llevarán a cabo distintas elaboraciones en el obrador de panadería del Museo del Pan a cargo de alumnos del Cetece, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano nuevas técnicas y procesos de elaboración.

Asimismo, durante el congreso los asistentes podrán participar en distintas degustaciones gastronómicas organizadas con motivo del Tercer Centenario de la Canonización de Santo Toribio. En este marco se ofrecerá un pincho conmemorativo, consistente en un líquido de bacalao en dos texturas con crema de tomate, junto al postre del centenario, un cremoso de arroz con leche, propuestas creadas específicamente para esta celebración y ofrecidas por la Comisión del II Centenario a todos los participantes en el encuentro.

Para finalizar, tomará la palabra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que será el encargado de clausurar el Congreso Gastronómico Provincial.