Incendio en el parking de Río Shopping: hay tres trabajadores afectados por inhalación de humo

Un coche de la Guardia Civil en el Río Shopping

Tres trabajadores del centro comercial Río Shopping, ubicado en Arroyo de la Encomienda, han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio de un vehículo en el parking subterráneo.

Una llamada a las 17:11 horas al 112 alertaba del turismo incendiado, por lo que se trasladó aviso al Centro Coordinador de Emergencias y a Guardia Civil de Valladolid.

Aunque en un principio les comunican que no hay personas afectadas, posteriormente se solicita asistencia para los tres trabajadores.

En el lugar, actúan los bomberos de Diputación de Valladolid y Sacyl, que atiende a los afectados.