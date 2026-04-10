La Fiscalía abre diligencias contra Quiñones y Carnero por presunta administración desleal en la SVAV

Reunión de la Comisión de seguimiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad Miriam Chacón / ICAL.

La Fiscalía ha abierto diligencias contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por un posible delito de administración desleal en su actuación como miembros del consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

La denuncia, presentada en febrero por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS), la Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) y el Ateneo Republicano de Valladolid, también incluye a otros cuatro consejeros de la SVAV además de Carnero y Suárez-Quiñones.

En concreto, los concejales de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, además del secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Ángel Marinero, y la directora general de Urbanismo de este mismo departamento, María Pardo.

Todos ellos han sido denunciados penalmente por estas asociaciones, aludiendo a un presunto delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal por presunta administración desleal a raíz del bloqueo de obras ya proyectadas de la integración ferroviaria.

Este viernes, Suárez-Quiñones ha manifestado encontrarse “a la espera” sobre la decisión de la Fiscalía y mostró su “confianza en que los órganos hagan lo que tienen que hacer”, como así indicó en un acto en Ávila junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Asimismo, el consejero aseguró que “la gestión pública está sometida al escrutinio de cualquiera y cualquiera puede ejercer cualquier tipo de acción”.

“Si alguien ha llevado a la Fiscalía alguna cuestión relativa a Valladolid Alta Velocidad, pues ahí se gestionará y tomará la decisión que sea oportuna”, finalizó durante su intervención ante los medios.