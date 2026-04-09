Surrealista escena en la VA-30 de Valladolid: circula con su patinete por una vía donde la velocidad alcanza los 100 km/h

El varón con su patinete por la VA-30. Imagen: RRSS Código Rojo.

Increíble pero cierto. Un varón ha sido captado circulando con su patinete por la VA-30 de Valladolid a plena luz del día, como se puede ver en un vídeo que se ha convertido en viral, a través de las redes sociales.

“Surrealista escena captada, este mediodía (por hace dos días) en la VA-30 de Valladolid. Un hombre circulando por el carril izquierdo en una vía donde la velocidad alcanza los 100 kilómetros por hora”, se puede leer en la publicación de Código Rojo que añaden el vídeo de la temeridad.

Añaden un “sí, has leído bien, por la izquierda” y desde esta cuenta de Instagram han calificado la situación como “extremadamente peligrosa, tanto para él como para el resto de conductores”.

Conductores que “no daban crédito a lo que estaban viendo” en las carreteras de Valladolid.

“Esto no es solo imprudencia. Es jugarse la vida”, finalizan desde esta cuenta de Instagram.

Un suceso, en Valladolid, que podría haber acabado muy mal.