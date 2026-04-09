Una mirada a los 16 parques nacionales de España a través de 93 fotos al aire libre en pleno pulmón verde de Valladolid

El comisario de la exposición de parques nacionales en el Campo Grande explica a Jesús Julio Carnero, José Ángel Arranz, Marcos Lama y Alejandro García Pellitero las imágenes de la muestra

Desde este jueves, 9 de abril, y hasta el próximo 6 de mayo el Campo Grande, conocido como el pulmón verde de Valladolid, acoge la exposición fotográfica 'Parques Nacionales de España', una muestra que pretende acercar a la ciudadanía la naturaleza y biodiversidad del país a través de 93 imágenes de gran formato.

La exposición ha sido inaugurada por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el Paseo del Príncipe de este gran parque en el que ha estado acompañado por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, y el responsable territorial de Abanca en la Comunidad, Marcos Lamas, además de otras autoridades.

La muestra, instalada al aire libre, se presenta como una propuesta cultural y medioambiental y ha sido destacada por Carnero como una importante iniciativa para sensibilizar a los habitantes sobre la conservación del patrimonio natural.

"Con esta iniciativa, Valladolid refuerza su compromiso con la divulgación cultural y medioambiental, acercando a vecinos y visitantes una experiencia visual única al aire libre", ha precisado.

En este marco, según ha recordado el regidor, de cuidar, preservar y ampliar los espacios se mueve Valladolid, que, como Ciudad Misión, junto a otras siete urbes españolas y 100 europeas, se centran en acelerar su paso hacia las cero emisiones en 2030 con una misión climática ambiciosa.

La actividad está organizada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Afundación, la Obra Social de Abanca, bajo el apoyo de Tragsa y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

Se trata de un recorrido visual por los 16 parques nacionales del país, reflejando la variedad ecológica, paisajística y cultural del territorio. De escenas de alta montaña a humedales, ecosistemas volcánicos y espacios marítimo-terrestres.

Más allá de la belleza intrínseca de las fotografías, las imágenes trasladan a su vez un mensaje de sostenibilidad y conservación, poniendo así en valor más de 100 años de historia de la Red de Parques Nacionales.

La imagen promocional del evento, refleja, precisamente, la conexión con la naturaleza a través de una escena de un pavo real en primer plano, el símbolo más singular y característico con el que cuenta el Campo Grande.

Tal y como ha explicado el comisario de la muestra, se trata de un elenco de imágenes "entretenidas y agradables" que buscan convertirse en una experiencia para toda la familia, siendo un gran "atractivo" sobre todo para que los más pequeños puedan descubrir la riqueza natural de nuestro país.