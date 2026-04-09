La Junta declara prioritario el proyecto de Iveco en Valladolid: 233 millones para asegurar la viabilidad de la planta

La Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración de proyecto industrial prioritario para la inversión que la multinacional Iveco realizará en su planta de Valladolid.

Lo hace dentro de su estrategia de impulso al empleo y al fortalecimiento del tejido industrial de la Comunidad.

El plan de la compañía prevé destinar 233,76 millones de euros entre 2026 y 2027 a la modernización de la factoría vallisoletana, según ha informado esta mañana el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

"Con este proyecto industrial se logra asegurar la viabilidad de la planta con la puesta en marcha de una nueva gama de vehículos pesados", ha explicado.

La declaración, amparada en la Ley de Industria de Castilla y León, responde al interés general por la magnitud de la inversión, su capacidad para dinamizar el tejido productivo y el impacto tecnológico e innovador del proyecto.

El acuerdo permitirá agilizar y respaldar una iniciativa que busca asegurar la viabilidad de la planta y reforzar su papel como centro de referencia internacional en la fabricación de vehículos industriales.

El proyecto contempla “una transformación integral de la capacidad productiva de la factoría, orientada a la fabricación de una nueva gama de vehículos pesados y a la modernización de los modelos actuales”.

Además, se estima un impacto positivo en el empleo externo, con la creación de más de un centenar de puestos de trabajo indirectos durante el periodo de ejecución de las inversiones.Además, se estima un impacto positivo en el empleo externo, con la creación de más de un centenar de puestos de trabajo indirectos durante el periodo de ejecución de las inversiones.

Nuevos robots

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado, con la incorporación de 92 nuevos robots.

A ello se sumará la construcción de una nueva nave de pintura de última generación equipada con procesos totalmente automatizados. Gracias a estas mejoras tecnológicas, la planta podrá alcanzar una capacidad de producción de hasta 111.000 cabinas al año.

La iniciativa también supondrá un respaldo a la estabilidad laboral de la plantilla, formada actualmente por cerca de 1.000 trabajadores, con la puesta en marcha de planes de formación y actualización de competencias.

Además, se estima un impacto positivo en el empleo externo, con la creación de más de un centenar de puestos de trabajo indirectos durante el periodo de ejecución de las inversiones.

“La modernización de los procesos productivos incorporará también avances en sostenibilidad, con una reducción del consumo de gas natural y electricidad, así como de las emisiones a la atmósfera, lo que permitirá mejorar la compatibilidad de la actividad industrial con el entorno”, ha explicado.

La declaración de proyecto prioritario permitirá acelerar los trámites administrativos, ya que todas las actuaciones competencia de la Administración autonómica relacionadas con esta inversión se tramitarán por la vía de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos legales establecidos.

Asimismo, la Junta coordinará los mecanismos necesarios con otras administraciones públicas para facilitar la obtención de las licencias necesarias, con el objetivo de que las actuaciones puedan comenzar en un plazo máximo de un año.

Con este acuerdo, la Junta reafirma su apuesta por el sector de la automoción y el empleo en Castilla y León, con el objetivo de mejorar su competitividad y fortalecer un ecosistema industrial capaz de atraer y consolidar inversiones de alto valor tecnológico.