A juicio un técnico de la CHD que cobró a cambio de favores durante 5 años a agricultores y propietarios de fincas

Este próximo viernes 17 de abril el técnico superior de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) R.V.C deberá sentarse en el banquillo de los acusados por haber estado cobrando, durante cinco años, a agricultores y propietarios de fincas a cambio de favores mediante la tramitación de procedimientos y falsedad de documentos.

Así queda señalado en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Valladolid, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, en el que se le acusa de dos presuntos delitos continuados, uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios y otro de falsedad en documento oficial.

Fruto de los hechos, solicitan su inhabilitación como empleado público durante un año por el primero de los delitos y seis meses de prisión por el segundo, además de una multa por ambos que alcanza los 900 euros.

Siempre según los hechos descritos en el documento del Ministerio Público, el acusado desempeñaba su función como técnico superior de Actividades Técnicas y Profesionales en la especialidad de Vigilancia de Dominio Público de la Guardería Fluvial de la provincia de Zamora.

Entre los años 2015 y 2020, se aprovechó de los contactos fruto de su labor, a pesar de quedar fuera de su competencia y carecer de habilitación, que tenía con agricultores y propietarios de fincas de Valladolid, además de la información y la documentación a la que tenía acceso, para asesorar a los usuarios e intervenir en la tramitación de expedientes de aprovechamiento y alegaciones a sanciones o legalización de captaciones de agua.

Gestiones por las que, en ocasiones, recibía una contraprestación económica. Llegó incluso a elaborar en algunos de los casos documentos que aparentaban ser proyectos firmados por los ingenieros agrónomos, sin que estos hubieran intervenido ni supieran nada, incorporando los mismos a los expedientes.

En el escrito se describen en total 13 hechos en los que intervino irregularmente el acusado, habiendo cobrado más de 5.000 euros por las gestiones, aunque en algunos casos no se ha podido determinar la cantidad recibida, ya que lo hacía en efectivo mayoritariamente.

El pasado 13 de noviembre, R.V.C confesó en declaración los hechos que le son imputados. Este 17 de abril se sentará ante el tribunal del jurado en la sección nº4 de la Audiencia Provincial de Valladolid.