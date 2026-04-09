Carnero defiende el carril bici de Isabel la Católica como una de sus "mejores acciones": "Los datos son reales y constatables"

Imagen compartida por el PSOE del aforador estropeado y, en el círculo, Jesús Julio Carnero este jueves ante los medios.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este jueves, 9 de abril, el traslado del carril bici del Paseo de Isabel la Católica como una de sus "mejores acciones" desde que dirige el Consistorio y ha achacado los fallos en el aforador, denunciados por el PSOE, a la "herencia" recibida del anterior equipo de Gobierno.

Tras un acto institucional en el Campo Grande, el regidor ha respondido a las acusaciones de los socialistas sobre la poca fiabilidad de los datos de tránsito de bicicletas por los múltiples fallos en el contador, que vuelve a estar estropeado, y ha resaltado que estos son "reales y constatables".

En este sentido, ha destacado que la decisión de recuperar un carril para los vehículos a motor sobre la calzada y llevar la senda ciclista al entorno natural del parque aledaño ha permitido "favorecer la movilidad" tanto del transporte ciclista, como el público, de emergencias y privado.

"Es una acción y un acierto y además, en términos generales, estamos todos satisfechos", ha insistido el alcalde de Valladolid.

Respecto a la nueva avería en el contador, instalado junto al puente de Poniente, ha asegurado que cuando existen fallos se van "corrigiendo cuando se van produciendo".

En cualquier caso, ha recordado que este contador es "el heredado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) cuando gobernaron en esta ciudad" y ha incidido en que si es necesaria una "revisión en profundidad" se acometerá.

El "perdón" por Arco de Ladrillo

En otro orden de cosas, a pregunta de los medios de comunicación, Carnero ha querido hacer pública su disculpa por la nocturnidad de las obras de reparación de las juntas de dilatación en el viaducto de Arco de Ladrillo tras las quejas.

Unas quejas que, principalmente, se producen por la falta de comunicación directa, más que por su nocturnidad, ya que este hecho ha sido generalmente asumido por los vecinos dadas las circunstancias.

Carnero, no obstante, ha avanzado que se espera que estas se finalicen a lo largo de la semana que viene y ha reconocido no saber si la Policía Municipal no hizo esa comunicación directa a los vecinos.

"Me consta que al menos en la web municipal se ha comunicado. No sé a través de la Policía Municipal", ha precisado, antes de reiterar de nuevo las disculpas a todos los vecinos afectados.

Árbol caído sobre el CEIP Alfonso Berruguete

Por último, sobre la caída a primera hora de este jueves de un pino de grandes dimensiones sobre el patio del CEIP Alfonso Berruguete, en el Camino Viejo de Simancas, el alcalde ha confirmado que no se han producido daños personales.

El suceso ha tenido lugar pocos minutos después de que escolares y profesores entrasen en las aulas, evitando una posible desgracia mayor.

En este contexto, Carnero ha zanjado que se están "analizando las causas tanto desde la Concejalía de Educación como de Medio Ambiente".