El pueblo de Valladolid que estrena pistas de pádel: han valido 22.000 euros y habrá más inversiones

– El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha realizado una visita institucional a Olivares de Duero, donde ha inaugurado las nuevas pistas de pádel del municipio junto al alcalde, Tomás Andrés Dip. Valladolid

Olivares de Duero ya tiene un nuevo punto de encuentro para los amantes del deporte. Sus nuevas pistas de pádel ya son una realidad tras una inversión de 22.771 euros, financiados principalmente por la Diputación de Valladolid (que ha aportado algo más de 20.000 euros) con el apoyo del Ayuntamiento.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, se ha acercado al municipio para cortar la cinta junto al alcalde, Tomás Andrés.

Pero más allá de la foto oficial, la visita ha servido para que ambos responsables recorran las calles y charlen sobre el futuro del pueblo.

Las pistas son el estreno de hoy, pero la transformación de Olivares viene de atrás. Desde 2022, la Diputación ha destinado más de 205.000 euros al municipio.

Así, los vecinos lo ven cada día en las mejoras de calles y aceras, farolas más eficientes que ayudan a ahorrar energía y caminos rurales arreglados y parques infantiles renovados.

"La razón de ser de la Diputación es que ningún pueblo se quede atrás. Queremos que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan servicios de calidad", destaca Íscar durante la jornada.

La visita también ha dejado buenas noticias de cara a los próximos dos años. El nuevo Plan Bienal de Cooperación va a "echar el resto" con una inversión histórica de 23,4 millones de euros para toda la provincia, un 15% más que hasta ahora.

Para pueblos como Olivares, esto significa que el dinero fijo que reciben para sus proyectos subirá de los 32.175 euros actuales hasta los 42.000 euros.