Valladolid vive una Semana Santa histórica: hoteles al 95% y miles de turistas (hasta de Brasil) llenan la ciudad

Lleno total para ver una procesión de la Semana Santa de Valladolid Ayuntamiento

Solo había que caminar por las calles para comprobarlo. La ciudad de Valladolid ha vivido una Semana Santa histórica desde el punto de vista turístico, marcada por una alta afluencia de visitantes, elevados niveles de ocupación y un notable dinamismo en la actividad durante toda la semana.

Todo ello en un contexto de reforzamiento de la promoción turística y con una climatología favorable durante la mayor parte de las celebraciones que ha completado un cóctel perfecto.

Según ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero, estos factores “han consolidado de nuevo a la Semana Santa de la ciudad como uno de los principales motores de atracción de visitantes del año”.

Durante la Semana Santa de 2026, Valladolid ha registrado cifras muy destacadas en alojamientos turísticos. Los hoteles alcanzaron una ocupación media del 70% durante toda la semana, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, con picos del 95% en los días centrales, especialmente el Jueves y el Viernes Santo.

En el caso de los apartamentos turísticos, la ocupación media rozó el 95%, llegando incluso al 100% entre el miércoles y el domingo.

A estos datos se suma la intensa actividad registrada en los servicios de atención al visitante. Los puntos turísticos de la ciudad —situados en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, el Punto de Información de San Benito y el Punto de Información de la Estación Campo Grande— contabilizaron más de 9.000 atenciones presenciales, lo que obligó incluso a reforzar el personal ante la elevada demanda de información.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional continúa siendo mayoritario.

La mayor parte de los viajeros llegaron desde Castilla y León y Madrid, aunque también se registró una presencia significativa de turistas procedentes del País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Plaza Mayor de Valladolid durante la Semana Santa Ayuntamiento

A nivel internacional, Valladolid sigue reforzando su proyección exterior con visitantes procedentes principalmente de Portugal y Francia.

También se ha detectado la llegada de turistas de países como México, Alemania, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

Coordinación

Para el alcalde, estos resultados responden “a la coordinación entre instituciones, cofradías y el sector turístico de la ciudad, junto con el esfuerzo promocional realizado en los últimos meses”, lo que ha permitido consolidar a Valladolid como un destino de referencia durante estas fechas, con una gran respuesta tanto de los visitantes como de la ciudadanía.

Entre las acciones promocionales más destacadas se encuentran las campañas dirigidas a Madrid y a Italia.

En este último caso, cuatro periodistas italianos visitaron Valladolid durante la pasada semana gracias a la colaboración con Turespaña y su oficina en Roma. Su visita generará contenidos informativos en medios digitales y en la cadena pública italiana RAI.

Esta iniciativa promocional tuvo su origen en la visita institucional realizada a la capital italiana por el propio alcalde, junto a representantes de la Diputación Provincial y del Arzobispado, en una acción impulsada por la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid y la Sociedad Mixta de Turismo.

Durante ese viaje se presentó la Semana Santa vallisoletana ante Papa León XIV, reforzando así la proyección internacional de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.