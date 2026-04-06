Fraude de 100.000 euros y repostajes fantasma: así destaparon una estafa en gasoil por parte de un empleado

La Guardia Civil detiene a una persona por un presunto delito de estafa continuada a una empresa de transporte

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un trabajador de una empresa de transporte internacional de mercancías como presunto autor de un delito de estafa continuada.

Lo ha hecho tras descubrir un fraude relacionado con repostajes de combustible que habría alcanzado un perjuicio económico cercano a los 100.000 euros.

La actuación policial se enmarca en la denominada operación “Gasoilza”, iniciada en octubre de 2025 después de que el representante legal de la empresa denunciara ante la Guardia Civil una serie de repostajes sospechosos realizados con tarjetas asociadas a distintos vehículos de la compañía.

Según la denuncia, numerosos repostajes aparecían registrados en una gasolinera de una localidad de la provincia de Valladolid.

Sin embargo, los sistemas de geolocalización de los camiones indicaban que estos no solo no habían estado en dicha estación de servicio, sino que en algunos casos se encontraban circulando por otras localidades o incluso inmovilizados en talleres mecánicos.

La irregularidad fue detectada por la propia empresa tras realizar una auditoría interna.

Visionado de cámaras

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron una investigación que incluyó el visionado de las cámaras de seguridad de la gasolinera, así como la extracción, cotejo y análisis de los datos procedentes de los dispositivos GPS instalados en los vehículos implicados.

Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta un trabajador de la empresa, sobre el que se establecieron varios dispositivos de vigilancia en la estación de servicio señalada.

Finalmente, los agentes lo sorprendieron mientras realizaba repostajes de combustible en dos bidones de 1.000 litros de capacidad que transportaba en una furgoneta de su propiedad.

Ante estos hechos, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de estafa continuada.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid junto con el detenido.

Tras pasar a disposición judicial, el investigado quedó en libertad con cargos mientras continúa el procedimiento judicial.