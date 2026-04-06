El comercio local de Valladolid presume de la mejor moda en una semana muy especial: estas son las tiendas participantes

Presentación de la XIX Semana de la Moda de Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

La Semana de la Moda de Valladolid, más conocida como MOVA, llega ya a su decimonovena edición y se consolida así como el gran escaparate del comercio local de moda y complementos.

Una cita que va a volver a situar a Valladolid en el centro de la actividad, tanto comercial como creativa con un evento concebido, íntegramente, desde la ciudad.

Organizada por la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) y con dirección de Tamayo Agencia, MOVA reunirá los días 7 y 8 de abril en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) a 40 establecimientos.

Van a mostrar las tendencias de la temporada primavera-verano 2026 en una pasarela que mantiene su esencia: un proyecto construido con talento, empresas y profesionales vallisoletanos de proyección nacional e internacional.

El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido la presentación de la nueva edición, en la que han participado el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín; el nuevo presidente de Avadeco, Jaime Ercilla, y el director de MOVA, Ángel Tamayo, de Tamayo Agencia, acompañados por el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, que un año más apoya el certamen.

Junto a ellos, algunos de los comercios participantes y firmas colaboradoras. Entre los asistentes, destacar a la modelo vallisoletana Lucía Huidobro, así como a la cantante Ani Queen, que ha colaborado en la selección de modelos de esta edición.

MOVA vuelve a poner el foco en el comercio de proximidad como motor económico y social de la ciudad, reforzando su papel como dinamizador del centro urbano y como plataforma de visibilidad para un sector que combina tradición, innovación y capacidad de adaptación.

Como en ediciones anteriores, el evento vuelve a evidenciar que Valladolid es capaz de generar una pasarela de referencia con recursos cien por cien locales, desde las firmas participantes hasta la producción, estilismo o ambientación musical.

Las propuestas que se verán sobre la pasarela anticipan las claves de la temporada primavera-verano 2026, marcada por la ligereza de los tejidos, el protagonismo del color —con tonos vibrantes y combinaciones atrevidas— y el regreso de siluetas fluidas que conviven con propuestas urbanas más estructuradas.

Los estampados ganan fuerza, especialmente los florales y geométricos, mientras que los complementos se consolidan como elementos protagonistas del look, con especial presencia de gafas, joyería y calzado de carácter.

Las invitaciones para asistir a los desfiles se han distribuido a través de los propios comercios participantes, reforzando el vínculo directo entre el evento y el tejido comercial de la ciudad, así como mediante acciones promocionales en redes sociales.

Participantes

La XIX Semana de la Moda arrancará el martes 7 de abril con un primer desfile en el que participarán Charlotte, Drovers, No Drama, Zeiss Vision Center, Carlota&Co, D’Ram Zapatos, Reinas, Marpormedio, Lunares en mi Armario, Lencería Tejidos Ana, Boboli, Joyería en Plata Tremiño, Monedero, Mónica Albert, Solera, Wappa, Perfumería Ercilla, Alba Conde, Il Trastevere y Alejandro Maillo Atelier, encargado de cerrar la jornada.

La segunda sesión, el miércoles 8 de abril, contará con las propuestas de Majaymajo, El Probador de Ada, Mercería Conchita, Amelia et Toi, Centro Óptico Doctrinos, D’Ram Zapatos, Boboli, Motobasic, Azabache, Hippysiddy Vintage, Monedero, Skull, Óptica Tremiño, Il Trastevere, Avore, Mímate, Nunnay Íntimo, Oh! Luna, Jaime Valentín y Musa Clothes.

Los desfiles podrán seguirse también a través de La 8 Valladolid los días 15 y 16 de abril, acercando la moda vallisoletana a todos los hogares.

Avadeco apuesta por potenciar la Semana de la Moda, que cuenta un año más con el respaldo masivo del gremio de la moda y los complementos de la ciudad.

Con una veintena de firmas en cada jornada, MOVA vuelve a mostrar la diversidad de estilos que conviven en el comercio vallisoletano, desde propuestas más clásicas hasta tendencias contemporáneas, pasando por moda urbana, infantil, íntima o de ceremonia.

El evento contará nuevamente con ambientación musical en directo, a cargo del DJ vallisoletano Óscar de Rivera y una cuidada puesta en escena que convertirá el LAVA en el epicentro de la moda local durante dos noches consecutivas, en un formato que trasciende el desfile para convertirse en una experiencia completa.

Desde su creación, MOVA se ha consolidado como una herramienta clave para visibilizar el comercio de Valladolid, generar actividad económica y reforzar la identidad de ciudad a través de la moda.

Una pasarela que no solo muestra tendencias, sino que conecta directamente con el consumidor, que puede encontrar todas estas propuestas ya disponibles en las tiendas de la ciudad, reforzando así el valor del comercio de proximidad.

La XIX Semana de la Moda cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, Miguel Íscar 2 – Academia de peluquería y estética, Rebeca Floristas, Escuela Superior de Diseño ESI, los institutos de Educación Secundaria Ramón y Cajal y Vega de Prado y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, así como con el apoyo de la Junta de Castilla y León.