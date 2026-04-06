El Ayuntamiento desiste de la ciudad deportiva y se centra en el cerramiento del José Zorrilla: “Lo que Valladolid necesita"

El Ayuntamiento de Valladolid, en la Junta de Gobierno de este lunes 6 de abril, ha acordado desistir del procedimiento de adjudicación de la concesión de dominio público para la construcción y explotación de una ciudad deportiva en el Estadio José Zorrilla.

José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid ha explicado que la corporación anterior, en 22 de enero de 2022, admitió a trámite “la ocupación de la parcela por el Real Valladolid y se ordenó la tramitación del expediente mediante concesión demanial”.

“Por acuerdo de 8 de marzo de 2023, la Junta de Gobierno de la corporación anterior lo adjudicó con tramitación ordinaria y se abrió la licitación con la única oferta del Real Valladolid como adjudicatario, pero la Junta de Gobierno no resolvió y el asunto se quedó encima de la mesa, cosa que agradecemos”, ha añadido el concejal.

Zarandona ha añadido que “todos sabemos lo que ha pasado en estos dos años y medio” con Ronaldo al frente de la entidad y que acabó en una venta y con la llegada de los nuevos propietarios que tienen “nuevas ideas y un planteamiento distinto”, ha apuntado.

“Como el nuevo planteamiento no se adapta a los pliegos redactados, se desiste. Se ha creado un nuevo protocolo con la firma del alcalde y el presidente del club y hay un plazo de dos años para abordar una nueva licitación”, ha explicado Zarandona.

Ahora, el Ayuntamiento de Valladolid se centra en este protocolo que “es más rápido” y que “permite acuerdos más rápidos” entre ambas instituciones para “las obras de acondicionamiento del Estadio José Zorrilla” y para “garantizar su modernidad y seguridad”.

“El protocolo va a permitir que el Ayuntamiento comience con el cerramiento del Fondo Sur que es el objetivo prioritario. Este desistimiento era necesario. Un paso más para que las obras del estadio comiencen de inmediato”, ha apuntado el concejal de Urbanismo y Vivienda.

Ha apuntado además que buscan “un estadio para lo que Valladolid necesita” y “no quiere demorar la licitación del nuevo expediente”.

“El protocolo permite que las obras de acondicionamiento del interior del recinto sean inmediatas. La intención es comenzar en 2027 las obras del cerramiento del Fondo Sur”, ha añadido el edil.

José Ignacio Zarandona ha añadido que “son conscientes de las deficiencias del aparcamiento” y ha apuntado que “han arreglado arquetas de los aledaños al estadio” pero que trabajarán también en “acondicionar” dicho aparcamiento.

Transmisión de concesión

El Ayuntamiento de Valladolid, en la Junta de Gobierno de este lunes, 6 de abril, ha autorizado a Sacyr Construcción Aparcamientos Plaza del Milenio SL la cesión a favor de Continental Parking S.L.U. del contrato de concesión del aparcamiento situado en la Plaza del Milenio.

“Es una transmisión de la concesión. No va a suponer ningún cambio para el usuario de este parking”, ha finalizado José Ignacio Zarandona.