José (70) y el discobar con 44 años de historia en un pueblo de Valladolid: “Quiero venderlo. Es un chollo para el que lo coja”

Siete Iglesias de Trabancos es un municipio de la provincia de Valladolid que se ubica a unos 53 kilómetros de la capital provincial y que, en la actualidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con 413 habitantes.

Es una localidad que destaca por sus rutas para practicar senderismo y también cicloturismo marchando por sus paisajes castellanos, ruinas de antiguas fortalezas y manantiales.

Allí vive José Francisco Gutiérrez Gómez, un hombre que nació en Nava del Rey pero que con 18 años llegó al pequeño pueblo vallisoletano.

Tiene 70 años y lleva 44 al frente de su Discobar J7, que se ubica en pleno centro del lugar y que cuenta con 540 metros cuadrados de espacio entre bar, discoteca y terraza.

“Quiero venderlo. Es un chollo para el que lo coja”, asegura en esta conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León. Él quiere, ya, disfrutar de su jubilación tras casi 50 años en el mundo hostelero.

La vida de José

“Me defino como una persona trabajadora que sigue al pie del cañón, no me cuesta trabajo, aunque sí que pienso ya en venderlo, dejándolo en buenas manos, y jubilarme de forma definitiva”, asegura José Francisco en declaraciones a este periódico.

Tiene 70 años, es amante de jugar a las cartas, de la Fórmula 1 y de pasar todo el tiempo que puede con su familia. Eso es vital y necesario para todos. Suma, como él nos confiesa, 50 años de experiencia en el mundo hostelero.

“Nací en Nava del Rey y llegué con 18 años a Siete Iglesias de Trabancos porque mi padre hizo un taller aquí. Empecé con él, pero luego mi vida giró al mundo de la hostelería”, añade nuestro protagonista.

Recuerda su infancia en Nava del Rey como “muy buena” e indica que, de pequeño, quería ser “piloto de aviones”.

Su discobar

“La idea de abrir el Discobar llega en 1982. Se llama Discobar J7. Tiene 44 años de vida. La zona era un solar y poco a poco fui montando, primero el bar, luego la discoteca y después la terraza. Mi vivienda está arriba”, explica el hostelero.

El discobar de José. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Está ubicado en la calle Real número 1, al lado del Ayuntamiento de Siete Iglesias de Trabancos y cuenta con 100 metros de bar, 240 de discoteca y 200 de terraza, en total, más de 500 metros de espacio.

“Aquí trabajo yo desde hace 44 años acompañado, siempre, de otra persona. Siempre está abierto. No descansamos ninguno de los 365 días del año”, asegura José con orgullo para dispensar de un punto de reunión a los habitantes del lugar y, también, a los forasteros.

Allí se puede tomar café a 1,30 euros y también una copa a 4,50. Se puede charlar en buen ambiente y disfrutar de un rato agradable.

Venta y jubilación

“No quiero cerrar porque no hay suficientes locales en el pueblo para que los vecinos puedan contar con ese punto de encuentro. Quiero venderlo. Es un chollo para el que lo coja”, explica nuestro entrevistado.

La fachada del discobar de José. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

José nos explica que “se puede vivir del negocio” y que da “para irse de vacaciones” y para “seguir invirtiendo” en el establecimiento hostelero para que “no falte detalle”. Apunta que “no tiene muchos gastos”. Cuenta con placas solares y también con calefacción de pellet que ayuda a la hora de rascarse el bolsillo.

“Ya he intentado venderlo un par de veces, pero quiero dejarlo en buenas manos. Mi objetivo y deseo pasa por jubilarme de verdad. Estoy jubilado pero activo. Ya busco disfrutar con mi familia a mis 70 años”, finaliza nuestro protagonista.

Ojalá que el deseo de José se cumpla. Encuentre esas buenas manos para que el Discobar J7 siga funcionando y él pueda disfrutar de su merecida jubilación.