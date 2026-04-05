Detienen a un hombre de 73 años por exhibicionismo en un parque de Pajarillos: la abuela de una niña lo denunció

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre de 73 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo, tras un incidente ocurrido el pasado 31 de marzo en un parque del barrio de Pajarillos.

Los hechos se desencadenaron cuando una mujer, abuela de una niña de nueve años, alertó a una patrulla de agentes en motocicleta que realizaba labores de seguridad ciudadana en la zona.

Según la denuncia, el hombre se encontraba sentado en el área de columpios cuando comenzó a dirigirse a la niña, nieta de la alertante.

Según manifestó, el individuo se dirigió a la menor afirmando conocerla a ella y a su hermana pequeña, añadiendo comentarios de carácter inquietante relacionados con su intención de llevarlas a su domicilio.

La denunciante indicó además que el hombre profirió expresiones de contenido sexual dirigidas a la menor, acompañadas de gestos obscenos.

Los agentes procedieron a identificar al varón, de 73 años, quien reconoció ante los actuantes lo manifestado por la abuela de la menor.

Ante la gravedad de los hechos relatados y las manifestaciones obtenidas en el lugar, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de exhibicionismo, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

Una vez finalizadas las mismas el detenido fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad cuando sea requerido para ello.