Caen dos puntos de venta de droga en Arturo Eyries y la calle de la Salud, con dos detenidos en 48 horas

La lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes en Valladolid se ha saldado con dos nuevas detenciones en la última semana.

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos individuos en el marco de sendos dispositivos de vigilancia y prevención realizados en los barrios de Arturo Eyries y en el entorno de la calle de la Salud, interviniendo drogas que habrían alcanzado un valor superior a los 700 euros en el mercado ilícito.

Persecución en Arturo Eyries

La primera intervención se produjo la noche del pasado lunes 30 de marzo. Una patrulla de agentes de paisano detectó en el barrio de Arturo Eyries a un hombre que presentaba una actitud "esquiva y vigilante".

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó deshacerse discretamente de una pequeña lata ocultándola en una valla mientras fingía toser.

Tras identificarlo, los agentes localizaron en su bandolera seis bolsas de marihuana y un total de 1.140 euros en billetes fraccionados, cuya procedencia no pudo justificar.

Al recuperar la lata que había intentado esconder, la policía halló en su interior 17 fragmentos de hachís.

Según las valoraciones oficiales de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para este primer semestre de 2026, la droga incautada habría alcanzado un valor de 131 euros.

Ante los indicios de que la sustancia estaba preordenada para la venta, el varón fue detenido de inmediato.

Intervención en la calle de la Salud

Dos días después, el miércoles 1 de abril, una patrulla uniformada que realizaba labores de prevención en "puntos negros" de la ciudad interceptó a un grupo de cuatro jóvenes en la calle de la Salud.

El nerviosismo de los sospechosos alertó a los agentes, especialmente cuando uno de ellos intentó ocultar rápidamente su cazadora en el interior de un vehículo.

En el registro de la prenda, los policías hallaron dos envoltorios con una sustancia blanca y pastosa que, tras ser sometida al 'Drogo-Test', dio positivo en sulfato de anfetamina (speed).

Con un peso de 12,22 gramos, esta cantidad permitiría la elaboración de casi 50 dosis, con un valor de mercado estimado en 607 euros. El joven propietario de la chaqueta fue arrestado por un presunto delito de tráfico de drogas.

Resolución judicial

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración. Tras la instrucción de las diligencias oportunas, han sido puestos en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan permanente de la Comisaría Provincial de Valladolid para la erradicación de puntos de venta de droga al menudeo en los barrios de la capital, reforzando la seguridad en zonas de especial vigilancia.