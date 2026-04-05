Ayudas de 216.000 euros para la promoción turística en los municipios de Valladolid: requisitos y todos los detalles

La Diputación de Valladolid ayuda a promocionar actividades turísticas en la provincia

La Diputación de Valladolid ha aprobado la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de la provincia para el desarrollo y promoción de actividades turísticas durante el año 2026.

Todo ello, con el objetivo de atraer visitantes, mejorar la calidad del destino y reforzar la competitividad turística del territorio.

Según han informado, podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las entidades locales menores y las mancomunidades de la provincia, pudiendo cada entidad solicitar financiación para un máximo de cuatro actividades.

El presupuesto total de la convocatoria asciende a 216.000 euros, distribuidos en 200.000 euros destinados a ayuntamientos, 6.000 euros para entidades locales menores y 10.000 euros para mancomunidades.

En caso de existir remanentes en alguna de las partidas, estos podrán redistribuirse entre las restantes con el fin de garantizar la ejecución completa del crédito disponible.

Las ayudas están destinadas a financiar actuaciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Entre las actividades subvencionables se incluyen campañas promocionales y de comunicación turística, la organización de visitas guiadas, viajes de familiarización dirigidos a profesionales o prescriptores turísticos, así como la organización, desarrollo y promoción de fiestas declaradas de interés turístico regional y nacional.

Asimismo, podrán financiarse la participación en la Feria Internacional de Turismo INTUR 2026, la realización de ferias y mercados turísticos, recreaciones históricas y eventos gastronómicos.

Pero también iniciativas vinculadas a la promoción turística de la Semana Santa, la organización de belenes vivientes, fiestas de la vendimia, actividades de turismo astronómico y observación del eclipse, así como la renovación de vinilos y carteles informativos turísticos.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva, valorándose principalmente la calidad del proyecto presentado, el alcance de la difusión y promoción prevista, que podrá alcanzar niveles nacionales o internacionales.

Se valorará igualmente la trayectoria y antigüedad de la actividad, los recursos turísticos del municipio solicitante y su presencia digital a través de páginas web, redes sociales y visibilidad en medios de comunicación.

En el caso de fiestas declaradas de interés turístico, las ayudas podrán alcanzar hasta 4.500 euros cuando cuenten con reconocimiento nacional y hasta 3.000 euros cuando dispongan de declaración de interés turístico regional.

La convocatoria incorpora diversas mejoras orientadas a simplificar la tramitación administrativa y agilizar los procedimientos, que se realizarán de forma electrónica, facilitando la gestión y reduciendo los tiempos administrativos.

Además, atendiendo a las demandas trasladadas por los municipios en años anteriores, se han acortado los plazos de solicitud con el objetivo de resolver la convocatoria y abonar las ayudas antes del verano, periodo en el que se desarrolla la mayor parte de las actividades turísticas.

Asimismo, el presupuesto total se incrementa en 14.000 euros respecto a la convocatoria de 2025.