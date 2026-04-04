Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Tudela de Duero

Un hombre de unos 60 años ha fallecido en el incendio declarado en la noche del viernes en una vivienda unifamiliar de la calle Veintinueve de Diciembre en Tudela de Duero (Valladolid).

Según informa el servicio de emergencias 112, a las 21:38 horas se avisa del fuego en la vivienda de una sola planta y se advierte de que el inquilino se encuentra en el interior.

Por ello, se avisa a la Policía Local de Tudela, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal de guardia del centro de salud de la localidad.

Posteriormente, los organismos de emergencias confirman la localización del hombre fallecido, de la que de momento no se dispone de más datos, en el interior de la vivienda.

Según las primeras informaciones, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta, por el momento, ninguna hipótesis.