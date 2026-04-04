Lucía (7), la pequeña que se convertirá en ángel en Peñafiel: “No me dan miedo las alturas, soy muy valiente”

La Bajada del Ángel es una popular fiesta religiosa que tiene lugar en el Domingo de Resurrección, durante la Semana Santa de Peñafiel en la legendaria Plaza del Coso del municipio. Este año será el 5 de abril.

Pasa por ser la representación del momento en que un ángel-niño desciende de los cielos para revelar a la Virgen María la Resurrección de su hijo y el posterior encuentro entre madre e hijo.

Es un evento que está declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional y que posee una larga tradición, ya que es una posible evolución de los Autos Sacramentales que se realizaban en la Edad Media.

En esta ocasión el ángel será la pequeña Lucía Peña Diez, de solo siete años, que espera ya el momento con valentía.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella y con su madre, Irene Diez Sobrino que nos cuentan cómo viven los momentos previos a un día que jamás olvidarán en su vida.

La vida de Lucía

“Lucía es una niña muy alegre, inquieta y cariñosa y que tiene una gran personalidad. Le encanta jugar con su hermano y primos, cantar, bailar y maquillarse. También salir al parque siempre que el tiempo acompaña”, nos explica Irene, la madre de la pequeña.

Lucía nació en Peñafiel y vive allí. Pertenece a la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y cursa Primero de Primaria. Lleva una vida normal, pero con mucha actividad. Un poco de colegio, patines, gimnasia rítmica, baile moderno y jotas y sevillanas. Casi nada. El fin de semana toca relajarse y disfrutar con la familia y amigos.

“Entró en la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores cuando no tenía ni un mes de vida. Nació un 14 de marzo y el 10 de abril le pusieron la medalla”, nos cuenta la madre de la protagonista.

Por cierto, cuando sea mayor quiere ser peluquera.

Una imagen de Lucía. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Bajada del Ángel en Peñafiel

“Nos confirmaron antes de Navidad que iba a ser el ángel. Sabía que podía serlo en 2026, pero cuando me lo dijeron me puse muy contenta”, asegura Lucía entusiasmada con el papel que le tocará representar el próximo 5 de abril.

Por supuesto que en el resto de la familia también está “ilusionada y muy orgullosa de su niña” como apunta su madre.

“Siempre hemos estado muy vinculados a esta cofradía. Incluso mi hermana Silvia dio el pregón en 1998. Yo salgo como manola. Su hermano Álvaro toca la corneta y su prima, Paula, el tambor en la Banda de la Dolorosa, a la que Lucía quiere pertenecer en el futuro”, explica la madre.

“La verdad es que sí que tengo un poco de nervios, pero espero que todo salga bien y miramos al tiempo. No me dan miedo las alturas, soy muy valiente”, añade, decidida, Lucía. Y solo tiene siete años.

Un día “muy importante” para Peñafiel

Lucía quiere “pasarlo bien y disfrutar de la experiencia”. Lleva tiempo preparándose para el momento. Con las palomas y con el traje de ángel de su cofradía que es especial, ya que tiene bordado su escudo.

Lucía en su pueblo, Peñafiel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“La Bajada del Ángel de Peñafiel es Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es un día muy especial para el pueblo y este año, más para Lucía. Estarán muy presentes mi padre Tomás y mi tía Juli. También estuvieron muy involucrados con la Semana Santa y seguro que estarían muy contentos de verla siendo ángel”, explica Irene.

A pocas horas de que el momento llegue, todo el mundo mira al cielo para que no llueva y desluzca el momento para celebrarlo como se merece con familiares y amigos.

Lucía será protagonista este domingo en las alturas de Peñafiel.