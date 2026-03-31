A la venta dos parcelas para construir 80 nuevas viviendas protegidas y 27 colaborativas más para mayores en Valladolid

A la izquierda, las parcelas en las que se construirán 80 VPO, a la derecha las viviendas colaborativas. Imágenes: Ayuntamiento de Valladolid.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes, 31 de marzo, en Junta de Gobierno aprobar el expediente de contratación para la enajenación de dos parcelas situadas en el Paseo del Obregón y la construcción de 80 VPO.

Son dos espacios de titularidad municipal que están incluidas en el Patrimonio Municipal del Suelo y cuyo valor estimado conjunto de ambas parcelas asciende a los 1.880.055 euros.

Una actuación contemplada en el Presupuesto municipal para el 2026 y que busca, según fuentes municipales, “favorecer el acceso a la vivienda en la ciudad con el impulso de promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”, tanto en venta como alquiler.

El proceso de adjudicación incorporará criterios orientados a fomentar la asequibilidad de estas viviendas, valorándose especialmente la reducción del precio final de venta, con el fin de facilitar el acceso a las mismas a la ciudadanía.

Las dos parcelas objeto de enajenación se encuentran en suelo urbano consolidado, tras haberse completado y recibido por el Ayuntamiento la urbanización del sector en el que se ubican.

Este ámbito, situado al norte de la ciudad entre el Canal de Castilla y la carretera de Burgos, constituye una de las zonas de expansión residencial más dinámicas de Valladolid, donde actualmente se están desarrollando numerosos proyectos de vivienda.

Además, el entorno cuenta con una creciente implantación de actividades empresariales y dotaciones comerciales en el frente a la carretera de Burgos, con la presencia de establecimientos como LIDL, Tifer, Gadis o Mercadona, lo que refuerza su atractivo como área residencial

La parcela VP1.1 cuenta con una superficie de 2.635 m2 y una edificabilidad de 3.880 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de aproximadamente 40 viviendas.

Por su parte, la parcela VP2.1 dispone de 2.550 m2 de superficie y una edificabilidad de 3.789 m2, con una capacidad similar de desarrollo residencial.

En ambos casos, el planeamiento urbanístico prevé una tipología de edificación plurifamiliar en manzana cerrada, con una altura máxima de seis plantas. Las parcelas presentan además una ubicación privilegiada, con fachadas a espacios libres públicos, zonas verdes y áreas de juego infantil, lo que contribuye a la calidad urbana y habitabilidad del entorno.

27 viviendas colaborativas para mayores en Los Viveros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado también la concesión de licencia de obras (proyecto básico) para la construcción de un edificio residencial colectivo colaborativo destinado a personas mayores, en la calle Jardines del Buen Retiro, número 53, en el barrio de Los Viveros.

El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a 2.805.350 euros.

El proyecto contempla la creación de 27 unidades habitacionales, cada una con capacidad para dos personas, con el objetivo de albergar una comunidad de personas mayores que desarrollen un modelo de vida en común basado en la colaboración, la convivencia y el apoyo mutuo.

La iniciativa se desarrollará en una parcela de titularidad municipal, con una superficie catastral de 2.043 m2, situada en el ámbito del antiguo sector ‘Viveros’.

La actuación se lleva a cabo tras la concesión del uso privativo del dominio público local para la explotación de estos terrenos, en el marco del proyecto municipal ‘Constelación’, que busca impulsar la actividad económica y social mediante la puesta a disposición de parcelas en desuso pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo.

El proyecto se ejecutará en régimen de cooperativa, en el que convivirán estudios de uso privado con espacios comunes tanto interiores como exteriores diseñados para favorecer la relación, la participación y la colaboración entre los residentes.

Asimismo, el modelo contempla la prestación de servicios que no puedan ser cubiertos exclusivamente por la propia comunidad, mediante la contratación de trabajadores o empresas especializadas.

Estos servicios se estructurarán en dos categorías: servicios generales y servicios especiales o personalizados, en función de las necesidades de cada residente.

‘Cohousing’ o vivienda colaborativa

Este modelo, conocido como ‘cohousing’ o vivienda colaborativa, cuenta con una amplia trayectoria internacional desde su implantación en países del norte de Europa en la década de 1960 y su posterior desarrollo en Estados Unidos.

En España, este tipo de iniciativas ha ido ganando presencia en los últimos años como alternativa residencial para fomentar la autonomía personal y combatir la soledad no deseada.

A diferencia de las viviendas convencionales, este tipo de edificaciones combina espacios privados de menor tamaño con amplias zonas comunes, como comedor, lavandería, gimnasio u otras áreas de uso compartido, que facilitan la interacción social, la participación en actividades colectivas y el fortalecimiento del sentimiento de comunidad.