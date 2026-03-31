El SOS de los Montes Torozos contra el mayor parque solar previsto en Castilla y León por “posibles irregularidades”

Concentración de SOS Montes Torozos durante la fiesta de Villalar en una imagen de archivo

La asociación SOS Montes Torozos ha presentado un recurso contra la autorización de uso excepcional en suelo rústico del proyecto fotovoltaico Navabuena Solar, después de que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo (CTU) de Valladolid haya dado luz verde a su tramitación.

El proyecto, considerado el mayor parque solar fotovoltaico previsto en Castilla y León y uno de los más grandes de España, ocuparía más de 900 hectáreas en el término municipal de Villalba de los Alcores, lo que, según la asociación, supondría un impacto territorial, ambiental y socioeconómico de gran magnitud.

Desde SOS Montes Torozos sostienen que la iniciativa no se ajusta a las Normas Subsidiarias municipales y que, debido a su escala, no puede considerarse una actuación de uso excepcional en suelo rústico.

Por este motivo, la entidad ha interpuesto recurso tanto ante el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores como ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La asociación considera que la autorización concedida presenta “deficiencias relevantes y posibles irregularidades”, por lo que ha solicitado su revisión.

Además del recurso, la organización ha presentado dos requerimientos formales de suspensión del procedimiento, dirigidos al Ayuntamiento de Villalba de los Alcores y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el objetivo de frenar cualquier actuación mientras existan dudas jurídicas sin resolver.

Imagen del proyecto fotovoltaico Navabuena Solar SOS Montes Torozos

En este sentido, desde la asociación aseguran que “la decisión de la CTU no resuelve las dudas técnicas y jurídicas planteadas, sino que las desplaza al ámbito de los recursos administrativos y judiciales actualmente en curso”.

SOS Montes Torozos también ha expresado su preocupación tras conocer que la licencia de obra ha sido reactivada, lo que podría permitir la continuación de actuaciones materiales sobre el terreno.

A su juicio, iniciar obras mientras los recursos siguen en tramitación “puede generar situaciones de difícil reversión y aumentar la inseguridad jurídica del proyecto”.

La asociación insiste en que el proyecto presenta importantes afecciones ambientales, entre ellas el impacto sobre hábitats de alto valor ecológico, especies protegidas y la fragmentación de corredores ecológicos, además de la transformación masiva de suelo rústico en un uso industrial.

Asimismo, considera que no se han evaluado adecuadamente alternativas de menor impacto ni los efectos acumulativos con otros proyectos energéticos previstos en la comarca.

Modificación

Por su dimensión, sostienen desde la entidad, el proyecto debería implicar una modificación del planeamiento urbanístico y la elaboración de un instrumento específico de ordenación, en lugar de tramitarse mediante una autorización de uso excepcional.

SOS Montes Torozos ha reiterado su intención de continuar con las acciones legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección del territorio.

En este contexto, la asociación solicita la revisión de la autorización concedida, la suspensión de cualquier actuación material mientras existan recursos en tramitación y la garantía de que el proyecto cumple con la normativa urbanística y ambiental vigente.