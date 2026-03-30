Vallsur programa actividades especiales para los más pequeños en Semana Santa: de pintacaras a cuentacuentos

Vallsur, con motivo de la Semana Santa, tiene preparada una programación especial que está dirigida al público infantil con ‘La Aldea de los Conejitos de Pascua’.

Se trata de un espacio temático que va a reunir a lo largo de tres días diferentes actividades pensadas para fomentar el ocio en familia y también la imaginación y la creatividad.

Desde el lunes 30 de marzo y hasta el miércoles 1 de abril, desde las 17 a las 20 horas, los más pequeños van a poder disfrutar de una experiencia lúdica en un “entorno ambientado en la Pascua”, como señalan desde el centro comercial.

No van a faltar talleres, juegos y propuestas participativas, para que el ocio familiar reine, durante estos días en Vallsur.

Durante estos días, se realizará un taller de pintacaras donde los niños podrán caracterizarse como auténticos conejitos de Pascua gracias a maquillajes temáticos con diseños suaves y divertidos.

La programación incluye también cuentacuentos con historias llenas de magia, aventuras y tradición, pensadas para estimular la imaginación de los más pequeños.

Además, también tendrá lugar un taller creativo de decoración de Pascua, en el que elaborarán su propia pieza personalizada, que podrán llevarse como recuerdo.

Todas estas actividades se desarrollarán en ‘La Aldea de los Conejitos’, un espacio compuesto por tres casitas de oficios decoradas con temática de Pascua, que recrearán un pequeño universo de fantasía donde los niños podrán jugar.

Con esta iniciativa, Vallsur refuerza su programación especial de Semana Santa con propuestas pensadas para el disfrute de las familias, ofreciendo planes de ocio gratuitos y adaptados al público infantil durante estos días festivos.