“Maricones, os voy a reventar”: detenido en Valladolid por agredir a policías y causar altercados en varios bares

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid, el pasado 28 de marzo, a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Los hechos comenzaron alrededor de las 14:45 horas, cuando la Sala CIMACC 091 alertó a una dotación policial sobre un altercado en un bar provocado por un individuo violento.

Al llegar al establecimiento, los agentes localizaron a un hombre, con signos evidentes de embriaguez según los testigos, que gritaba e insultaba a varias mujeres y menores presentes en el local.

A pesar de que los policías intentaron calmarlo e invitaron al hombre a abandonar el recinto por seguridad, este se negó rotundamente y comenzó a proferir graves insultos y amenazas contra los agentes.

“Maricones, os voy a reventar, sois unos mierdas”, fueron algunas de las palabras que gritó.

En un momento dado, el individuo se abalanzó de forma sorpresiva contra uno de los policías para agredirlo; el agente logró esquivarlo y, con el apoyo de sus compañeros, procedieron a reducirlo en el suelo y practicar su detención.

Se da la circunstancia de que este mismo individuo ya había sido expulsado de otro bar momentos antes por generar problemas similares.

La agresividad del detenido persistió durante su traslado a dependencias policiales y posteriormente a un centro médico, donde continuó insultando a los presentes y escupiendo de forma constante al suelo y al mobiliario.

Como consecuencia del forcejeo durante la detención, uno de los agentes sufrió un esguince en la muñeca. El arrestado, que cuenta con cuatro antecedentes policiales previos —uno de ellos por hechos similares—, ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.