Hallado el cuerpo sin vida de Josefa Vicenta, de 71 años, en el río Pisuerga tras una semana de búsqueda

Dispositivo de búsqueda en el río Pisuerga en una foto de archivo R. Valtero - Ical

El operativo de búsqueda desplegado en Arroyo de la Encomienda y Valladolid ha concluido este mediodía con el hallazgo del cadáver de Josefa Vicenta N. S., la mujer de 71 años desaparecida desde la madrugada del pasado lunes, 23 de marzo.

Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, a este medio, el cuerpo fue localizado sobre las 12.30 horas de hoy por la unidad especializada Pegaso de la Guardia Civil.

Ha podido ser posible gracias al uso de drones. Los agentes avistaron el cuerpo desde el aire, el cual se encontraba enganchado en unos troncos.

Canales confirma que el hallazgo se produjo a unos 50 metros del Hotel AC Palacio de Santa Ana. En la recuperación han intervenido los Bomberos de Valladolid y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

El análisis de las grabaciones ha permitido reconstruir la trayectoria de la mujer, cuya pista se perdió definitivamente en las inmediaciones del Puente de la Hispanidad.

Esta información permitió a los equipos de emergencia centrar todos sus esfuerzos en ese tramo del río Pisuerga.

Canales también asegura que las primeras inspecciones oculares sugieren la ausencia de indicios de criminalidad.