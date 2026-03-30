Carnero anuncia que se trabaja en una nueva Zona de Bajas Emisiones: “Queremos dejar de sancionar ya”

Imagen de archivo de la celebración del Día sin coche en Valladolid (Dos Santos- Ical) y, en el recuadro, los límites de la ZBE de Valladolid

PP y Vox han presentado, en el pleno de este 30 de marzo del Ayuntamiento de Valladolid, una moción conjunta para suspender los procedimientos sancionadores de la Zona de Bajas Emisiones.

Una propuesta que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox (14 de 27) las abstenciones del PSOE y los votos en contra de Valladolid Toma La Palabra (2). La enmienda de adición de los socialistas, con siete puntos, ha decaído.

El equipo de Gobierno ha presentado esta moción con el fin de “iniciar las actuaciones administrativas con el fin de suspender estos procedimientos en aplicación del principio de cautela y prudencia”.

El origen de esta actuación es la resolución judicial de la sección tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del pasado 16 de marzo que estimaba la demanda de la Asociación Liberum. Se declaraba así nula la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad del Pisuerga.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia argumentaban que la normativa aplicable era el Real Decreto 1052/2022, que exigía la elaboración de un proyecto previo con una serie de requisitos.

El tribunal estimaba que la ordenanza de Valladolid “no puede apoyarse en un plan anterior de 2021 porque ese plan “no puede tener en cuenta una normativa y unas exigencias que se establecen en 2022”.

“Queremos que los ciudadanos no se vean afectados”

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha presentado la moción hablando de “poner al ciudadano en el centro de todo” tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

El edil ha hecho referencia a esa anulación de la Zona de Bajas Emisiones por parte de los tribunales lo que hace que “las zonas se encuentran en un vació jurídico”.

“Queremos que los ciudadanos no se vean afectados y que sea el pleno el que tome la decisión de suspender los procedimientos mientras se clarifica judicialmente el asunto”, ha apuntado el edil.

“Nos va la vida en ello”

“La Zona de Bajas emisiones es obligatoria. Para mejorar la calidad del aire y por la calidad de vida urbana por una mejor calidad del aire. Este equipo de Gobierno tiene que cumplir con la ley. Está en juego la salud de los vecinos de Valladolid. Debamos proteger la salud”, ha señalado Rocío Anguita portavoz de Valladolid Toma La Palabra. apuntando que “nos va la vida en ello”.

“A la extrema derecha que está contenta con la sentencia no le importa la salud”, ha afirmado Anguita, cargando contra el PP.

“El Equipo de Gobierno tiene que explicar la situación de la ZBE y explicar las normas. Ya no va a haber multas en este momento. ¿Pero que pasa con las de hasta el día 16 de marzo y las anteriores? No se puede estar en este limbo legal”, ha añadido.

“Está declarada ilegal, pero sigue funcionando hasta que se ejecute la sentencia. Tienen que trabajar en una nueva zona porque está en juego la salud de nuestra gente. Corremos el peligro de perder los Fondos Next Generation. El panorama es desolador. La gestión del equipo de Gobierno lleva a la ruina al Ayuntamiento, negando el cambio climático. Solo les falta decir que donde está la contaminación que no se ve. Traigan una nueva Zona de Bajas Emisiones y por la salud de los vecinos de esta ciudad”, ha finalizado.

Vox, carga contra Toma La Palabra

Irene Carvajal, de Vox, ha cargado contra Rocío Anguita diciendo que “somos el partido de la extrema necesidad” y el partido que “ha borrado a Valladolid Toma la Palabra”.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid ha mencionado a Óscar Puente, anterior alcalde de Valladolid que aprobó una ordenanza en 2022 con un paquete de “30 millones de euros”.

Carvajal ha ensalzado la reducción de la ZBE en Valladolid del Equipo de Gobierno del PP y Vox y ha mencionado a la “Ley de Sánchez” refiriéndose a la Ley de Bajas Emisiones.

“Vox solicitó en pleno instar al Gobierno promover la derogación de la ZBE para proteger la movilidad, evitar impactos económicos y demás aspectos”, ha finalizado Carvajal.

Una moción “estrambótica”

Pedro Herrero, portavoz del PSOE, ha recordado a Vox que “la Justicia ha tumbado la Ley de Bajas Emisiones de Valladolid” votada por PP y Vox.

“La incertidumbre y el desconcierto es grande. Su ordenanza es ilegal. Hace 15 días podían haber tomado decisiones. Lo traemos en enmiendas. No tiene necesidad de traer el pleno una cuestión que pueden hacer directamente”, ha indicado Herrero, que ha calificado la moción del PP y Vox como “estrambótica”.

“Les planteamos enmiendas claras. Puede poner fin Carnero hoy. Dejen de multar. Lo podía haber hecho por decreto, hoy mismo. Excusas no tiene. Suspenda de forma cautelar las multas que están tramitando. Aprueben ese decreto y devuelvan el dinero a los multado. Si no lo hacen es porque no quieren”, ha señalado Herrero.

También pide “resolver el trámite bien” para volver a tener ZBE y ha pedido “no poner en riesgo los fondos Next Generation” para “abandonar el negacionismo” y tener en cuenta “la calidad del aire”.

El portavoz socialista ha pedido a Carnero “cesar a Alberto Gutiérrez Alberca” tras la sentencia contra los carriles bus y también la de la Zona de Bajas Emisiones.

Suspensión de las sanciones

“Tienen pleno vigor las palabras. Ha coincidido la ZBE con el informe del Consejo de Cuentas que tira de las orejas a Zamora. ¿Quién gobierna en Zamora? Dicen que no está en vigor su ZBE, también a Palencia, donde gobierna el PSOE y también en León que ha aprobado a la vez el proyecto técnico y la Ordenanza”, ha afirmado Alberto Gutiérrez Alberca.

El concejal ha afirmado que dicho informe del Consejo de Cuentas “pone como ejemplo a la ZBE de Valladolid”.

“Ha habido una sentencia que por un defecto de forma dice que la ZBE no se ajusta a la legalidad. Queremos que esta discusión política no tenga efectos en los ciudadanos para llegar a un acuerdo en las sanciones para que a partir de hoy procedamos a suspender los procedimientos sancionadores”, ha afirmado Alberca.

¿Cuál es la hoja de ruta?

“No nos dicen la hoja de ruta del Equipo de Gobierno. Esto podría estar solucionado con un decreto de Alcaldía. Tenemos que volver a la legalidad”, ha recalcado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra.

Ha censurado a Carvajal por la relación entre el pequeño comercio y la ZBE asegurando que “genera un efecto mejor en los comercios del centro de la ciudad”.

Pedro Herrero ha asegurado que “la moción no dice nada” y que el PP “saca ejemplo de trámites cuando han hecho mal la ZBE”. “Si se quieren enmendar su moción, háganlo. Nosotros traemos la nuestra. Vótenla”, ha afirmado el socialista.

“Siguen multando y van a seguir multando. ¿Dónde aparece en su moción lo de régimen sancionador? No lo han escrito. ¿Qué cuento y película es esta? Están en contra de la ZBE, pero la aprueban. Ustedes sabrán lo que tienen que hacer, pero no cuenten políticas a la gente”, ha finalizado Herrero.

Carvajal ha rebatido al PSOE asegurando que en el pleno de 2025 Vox “denunció que sufrió las amenazas de Puente” que advirtió que “en caso de no implantarse la ZBE perderían todas las ayudas al Transporte Público”.

“El ministro Puente nos traslada su presión política. Nos encontramos con arcas que hacían saltar las alarmas de la Airef con sobrecostes y demás. Esto es lo que el PSOE y los comunistas hacen, extorsionar. Gracias a Vox, Valladolid tiene una ZBE más pequeña con una buena calidad del aire”, ha afirmado Carvajal.

Ha añadido que “gracias a Vox” se creó la mesa de la ZBE y ha citado a la sentencia del TSJ de Castilla y León “por defectos de tramitación”.

“El portavoz tuitero del PSOEsaunas”, se ha referido Carvajal a Pedro Herrero preguntándole por si “la chapuza es de la normativa impuesta” o de los “técnicos municipales”, por ese “defecto de forma”.

“Nuestra intención es la suspensión de las multas por legalidad y seguridad jurídica. Por decreto no se puede suspender un régimen sancionador”, ha finalizado, Carvajal.

Carnero toma la palabra

“Si estuvieran gobernando 3,5 kilómetros de perimetro y no de 1,2. Vamos a recurrir la sentencia porque no estamos de acuerdo con ella. La anula por motivo formal y entendemos que no existe”, ha apuntado Carnero.

Ha dicho que van a redactar una nueva ordenanza de ZBE acorde con el momento actual en el “orbe jurídico” porque “se está en constante evolución” para atender a los “nuevos principios regulatorios”.

“Estamos ante una norma jurídica en construcción. Los equipos jurídicos saben de la urgencia para dejar de imponer sanciones. Ello respetando el principio de igualdad y salvaguardando la ley. No estamos de brazos cruzados”, ha apuntado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha expliado que trabajan en tres vías que pasa por "recurrir la anulación ante el Supremo" además de "proponer una nueva ordenanza" y "dejar de sancionar ya" en la Zona de Bajas Emisiones, ha finalizado Carnero.