El Ayuntamiento de Valladolid cierra 2025 con superávit y rebaja su deuda a los 140 millones de euros

En la sesión ordinaria del pleno del mes de marzo que se ha celebrado este lunes, 30 de marzo, se ha dado cuenta del resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario 2025 del Ayuntamiento de Valladolid, y también de la Fundación Municipal de Deportes y de Cultura.

Según ha manifestado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, los datos reflejan una “gestión económica prudente, rigurosa y responsable”.

Se cierra el ejercicio con “superávit” y se “cumple con el principio de estabilidad presupuestaria” y también se “cumple con la regla de gasto”, ha apuntado el edil.

También se ha “cumplido el principio de sostenibilidad financiera” lo que implica un volumen de deuda moderado y que el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo establecido en la normativa.

En este sentido, hay que destacar que, a lo largo de 2025, se ha mejorado sustancialmente este indicador, pasando de los 30 días del mes de enero a los 15 días en el mes de diciembre.

Francisco Blanco ha añadido que se ha dado “un ahorro neto positivo y remanente de tesorería positivo” con “reducción del volumen de deuda y del nivel de endeudamiento” con “una amortización de deuda durante el año superior a la concertada”.

Datos

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se ha mejorado tanto en gastos como en ingresos, siendo el 2025 el año con mayor porcentaje de ejecución del último cuatrienio.

En materia de ingresos, subrayar el buen comportamiento de los capítulos de impuestos, tanto directos como indirectos, con un porcentaje de cumplimiento del 99,5%, lo que indica una buena gestión por parte de la administración y un compromiso de los ciudadanos y las empresas con su Ayuntamiento.

En el apartado de los gastos, el año 2025 es el que presenta mayor nivel de ejecución de los últimos 6 años, con un porcentaje de ejecución del 99% respecto del presupuesto inicial y un 89% sobre el definitivo.

Señalar por último que, en el ejercicio 2025, se vuelve a reducir el volumen de deuda y el nivel de endeudamiento, pasando de 149 millones al cierre de 2024 a 140 millones a 31 de diciembre de 2025, situando el nivel de endeudamiento en un 39% de los ingresos corrientes liquidados de estas tres entidades, muy lejos del 110% que es límite máximo permitido y muy lejos también del 75% que obligaría a solicitar autorización al órgano de tutela.

Esta circunstancia, tiene además un impacto directo sobre los intereses a pagar, que en 2025 han bajado respecto del año anterior más de 1,7 millones, que se destinan a prestar mayores y mejores servicios a la ciudadanía.

Desde el equipo de Gobierno se ha destacado que estos resultados “afianzan una gestión eficiente y responsable de los recursos económicos, que ha permitido revertir los déficits acumulados en ejercicios anteriores y cumplir las reglas fiscales en su totalidad”.

“Afortunadamente, lejos quedan los años en los que el Ayuntamiento de Valladolid estaba en el punto de mira de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), tutelado por el órgano de tutela financiera de la Junta de Castilla y León, e incluso la propia Intervención Municipal, emitía severas advertencias de que había que corregir y mejorar los resultados de la gestión. Los datos de la liquidación, tanto del año anterior como de este año, demuestran claramente esta mejora”, ha añadido.

Con estos resultados, el Ayuntamiento de Valladolid “reafirma su compromiso con una gestión económica responsable, con la prestación de servicios públicos de calidad, con la estabilidad financiera, con la eficacia en el gasto y, sobre todo, con los vecinos y vecinas de Valladolid”.

En resumen, este equipo de Gobierno pretende “seguir avanzando en esta línea de responsabilidad en la gestión de los recursos municipales con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos y vallisoletanas”.