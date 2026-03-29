Víctor (19), de camarero en una pizzería de pueblo a Míster Valladolid 2026: “Quiero vivir de la moda y ganar el premio”

Víctor Castrillo Muñoz es un joven de 19 años que vive en Tudela de Duero y que, en la actualidad, trabaja como camarero en una pizzería de la localidad vallisoletana.

Él ha sido elegido nuevo Míster Internacional Valladolid 2026, para representar a la ciudad en un certamen para el que "no hay aún una fecha fijada".

Amante del deporte, compagina su trabajo con los estudios, centrados en el deporte. Está terminando un Grado Medio de Deportes al Aire Libre. Amante de la música, del deporte y del gimnasio, también le encanta ver series y películas y salir con sus padres a tomar algo.

“Quiero vivir de la moda y ganar el primer premio”, asegura en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Confía en hacer un buen papel en el certamen y tiene las cosas muy claras.

P.- ¿Quién es Víctor? ¿Cómo se define?

R.- Soy un chico de un pueblo de Valladolid al que le encanta el deporte. De hecho, he jugado toda mi vida al balonmano. Por temas de trabajo lo tuve que dejar de lado y centrarme más en los estudios y en el trabajo. Me definiría como una persona amable con todo el mundo. Soñador y que tiene las cosas claras. Animado, comprensivo y que siempre intenta ayudar al que lo necesita.

P.- ¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño?

R.- De pequeño quería ser paleontólogo porque me apasionaban los dinosaurios. Luego ya empecé en el balonmano e intenté ser jugador profesional de balonmano. Ahora estoy estudiando un Grado Medio de Deportes al aire libre para luego meterme en el superior y lograr mi sueño que es tener mi propio gimnasio.

P.- ¿Cómo fue su infancia?

R.- Mi infancia fue muy tranquila. Iba al colegio, del colegio a casa y por las tardes al parque o a casa de mis abuelos. Me encantaba pasar el tiempo con ellos. Ayudaba a mi abuelo con cualquier cosa que tenía que arreglar y a mi abuela en tareas de limpieza y demás.

P.- En la actualidad está estudiando como ha señalado.

R.- Ahora mismo estoy terminando un Grado Medio de deportes al aire libre. Después quiero iniciar un Grado Superior de Acondicionamiento Físico y ya luego seguir en la universidad y estudiar Ciencias de la actividad Física y del Deporte.

P.- Además trabaja

R.- Trabajo de camarero en una pizzería de mi pueblo, que es Tudela de Duero. Llevo ya dos años trabajando allí. Antes estuve de camarero en el bar de las piscinas municipales.

P.- ¿Cuándo le comunican que va a ser el nuevo Míster Internacional Valladolid 2026?

R.- Hice el casting online sin pensar demasiado hasta dónde podía llegar para probar la experiencia. El 20 de marzo fue cuando todo cambió. Se pusieron en contacto conmigo para darme la noticia de que iba a ser Mister Valladolid 2026. Me quedé en shock. Fue una mezcla de todo: sorpresa, emoción y nervios. Es una de esas noticias que te marcan. A partir de aquí comienzan cosas nuevas.

Una imagen de Víctor Castrillo Muñoz. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué es lo primero que piensa?

R.- No me creía que me hubieran elegido. Me quedé sorprendido, como en shock, porque no me lo esperaba para nada. Es de esos momentos en los que necesitas que te lo repitan porque no terminas de asimilarlo. Y justo después ya empezaron a venir los nervios, pensando en cómo iba a ser todo a partir de ahora, en lo que viene, en la responsabilidad y en hacerlo bien.

P.- ¿En quién piensa cuando se lo dicen?

R.- Pensé fue en mi familia, en mis padres y en mi hermana. Me vino a la cabeza cómo se iban a quedar cuando les contase todo. Se iban a sorprender muchísimo. También pensé en lo orgullosos que se iban a sentir porque al final ellos son los que siempre han estado ahí apoyándome en todo. Me hacía mucha ilusión compartir ese momento con ellos y ver su reacción, porque para mí era casi tan importante como la noticia en sí.

P.- ¿Cuándo es el certamen y dónde?

R.- Todavía no sé fecha exacta, pero será pasado el verano en Tenerife.

P.- ¿Qué supone para usted representar a Valladolid?

R.- Es un orgullo increíble que me hayan elegido para representar a la provincia. Es algo que no me esperaba y que me hace mucha ilusión, porque al final estás representando a Valladolid, a su gente y a todo lo que significa. También es una responsabilidad bastante grande, porque quieres hacerlo bien y estar a la altura.

P.- ¿Le motiva?

R.- Me motiva a mejorar cada día. No solo en lo físico, sino también como persona. Aprender a expresarme mejor y transmitir cosas positivas. Además, creo que es una gran oportunidad para enseñar todo lo bueno que tiene Valladolid y sentirme parte de algo importante. Me hace ilusión pensar que puedo ser un ejemplo para otros chicos de mi edad que tienen sueños y quieren conseguir cosas.

P.- ¿Ya se está preparando?

R.- Sí, ya me estoy preparando, poco a poco, para todo. Estoy intentando organizarme bien y empezar a mejorar, tanto físicamente como a nivel personal. Al final quiero llegar lo mejor posible. Estoy poniendo ganas y esfuerzo desde ya, preparándome con tiempo para hacerlo lo mejor que pueda cuando llegue el momento del certamen.

P.- ¿Cómo se prepara?

R.- Me he organizado bastante y me he preparado rutinas nuevas para el gimnasio, para mejorar físicamente. También he empezado a hacer más cardio, para estar en forma. Aparte de eso, estoy trabajando en otros aspectos importantes, como la comunicación.

P.- ¿Cómo se prepara para mejorar esa comunicación?

R.- He empezado a ir a clases de oratoria para expresarme mejor y tener más seguridad al hablar. También a clases de inglés porque creo que es algo muy importante hoy en día. Al final intento prepararme en todos los sentidos, no solo en el físico, sino también a nivel personal, para dar la mejor versión de mí.

Víctor Castrillo Muñoz posando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Es su primera incursión en el mundo de la moda?

R.- Sí, aunque hubo una temporada, cuando era un poco más pequeño, donde pensé en inscribirme a un casting de modelos para probar suerte, pero al final no lo hice.

P.- ¿Qué es para usted la moda?

R.- La moda es una forma más de expresarse, igual que la música o el arte. A través de la ropa puedes enseñar cómo eres, tu estilo y hasta tu forma de ver las cosas. También creo que es una manera de transmitir elegancia, disciplina y creatividad, porque no es solo ponerse ropa, sino saber combinarla, cuidarse y mostrar una imagen que diga algo de ti.

P.- ¿Le gustaría dejar su trabajo para dedicarse íntegramente a la moda?

R.- La verdad es que sí que me gustaría, aunque me daría un poco de pena abandonar a mis compañeros de trabajo porque les tengo mucho cariño.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

La verdad es que lo veo bien. Siento que he encontrado un hueco, una oportunidad y no voy a desaprovecharla, porque como me he dicho, el mundo es para los valientes e iré a competir para ganar el primer premio.

P.- ¿Cree que puede ganar?

R.- Claro que sí. Hay muchos participantes, pero sé que voy a destacar. Si al final no se da, es otra experiencia que me llevo.

P.- Qué objetivo y deseo persigue mirando al futuro.

R.- Mi objetivo pasa por adentrarme más en el mundo de la moda y poder ayudar a mi familia en todo lo que haga falta. Quiero vivir de la moda y ganar el primer premio.