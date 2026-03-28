Miguel Vegas, optimista con el tiempo en la Semana Santa: “Podemos tener el mejor dato de visitantes de la historia”

Es la cuarta Semana Santa para Miguel Vegas al frente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y la verdad es que no para, entre juntas de seguridad, presentaciones y con el fin de poner todo a punto para que nada falle.

Finalmente, EL ESPAÑOL de Castilla y León saca un rato para poder charlar con él sobre uno de los momentos más importantes del año en Valladolid. Si no el que más.

Vegas mira al cielo y es optimista. Apunta alto, a que esta Semana Santa “pueda tener el mejor dato de visitantes de la historia”.

Ojalá que así sea y que el tiempo respete para que el vallisoletano y el turista pueda disfrutar de las diferentes procesiones y las joyas en forma de tallas que se pueden ver por las calles de la ciudad pucelana.

P.- Es ya su cuarta Semana Santa. ¿Cómo la afronta?

R.- Con ilusión. No puede ser de otra manera. Lo que mueve todo esto es la ilusión por mejorar la Semana Santa de Valladolid.

P.- ¿Puede ser la última?

R.- Eso lo tendrán que decidir los presidentes en el caso de que cuando haya elecciones me presente a ellas.

P.- ¿Se va a presentar a la reelección?

R.- Cuando lleguemos a la orilla del río veremos si lo cruzamos.

P.- ¿Cree que con usted la Semana Santa ha mejorado

R.- Con lo que mejora es con los cofrades y con las cofradías.

P.- ¿Y con usted?

R.- Creo que a lo largo de los últimos años ha habido una mejora notable.

P.- ¿Qué tal en la nueva sede que se inauguró el año pasado?

R.- Es una sede perfecta. Hay que dar gracias al Ayuntamiento de Valladolid por la cesión del local. La responsabilidad es la de hacer el uso para el que se concibió que pasa por promover la Semana Santa de Valladolid.

P.- ¿Desde cuándo se empieza a trabajar en la Semana Santa?

R.- Sin solución de continuidad. Hay proyectos en los que se trabaja todo el año.

P.- ¿Cuántas personas hay detrás organizándolo todo?

R.- El equipo de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid lo componemos un total de ocho personas.

Miguel Vegas con el cartel de la Semana Santa de Valladolid en la Plaza Mayor.

P.- ¿Cuál es el presupuesto de la Semana Santa de Valladolid?

R.- El presupuesto que maneja la Junta de Cofradías este año es de 450.000 euros. De ellos, 180.000 van destinados a las actividades de la Semana Santa. Dentro de esos 450.000 está lo que aportan todas las instituciones. Nosotros destinamos un total de 180.000 euros y luego hay proyectos como el de la digitalización y actividades de promoción para la Semana Santa.

P.- ¿Cómo va a ser la Semana Santa este año?

R.- Ilusionante porque el ritmo de entradas para la Procesión General no lo recordaba. Las tribunas están vendidas en un 70% de su ocupación y es probable que en los próximos días se complete el aforo. La renovación de las nueve tribunas se ha hecho gracias al Ayuntamiento, Diputación, Recoletas Salud y a la Fundación Caja Rural de Zamora, además de la propia Junta de Cofradías.

P.- ¿Cuáles son las principales novedades?

R.- El proyecto de renovación de la Plaza Mayor es uno de ellos. Hay unos pequeños cambios en el tema del programa procesional, que fundamentalmente sigue siendo el mismo y este año se espera que sea bueno, especialmente el Viernes Santo, porque los warpping que se han hecho con la Agencia de Innovación del Ayuntamiento, con Ideva, han supuesto que mucha gente los haya visto y quiera participar en la Semana Santa.

P.- ¿Con cuántas butacas se va a contar este año?

R.- Los asientos en tribuna son exactamente 1.956 y el aforo en sillas, que se va completando a un ritmo menor, es de hasta 1.200.

P.- ¿Cuánto ha costado el proyecto de renovación de las tribunas?

R.- El proyecto en total han sido unos 322.000 euros. Se han renovado todas las tribunas.

P.- ¿Cuánto cuesta un asiento para la Semana Santa?

R.- Lo mismo que en años anteriores. 25 euros en tribuna y una silla 20.

P.- ¿Qué destacaría de la Semana Santa de Valladolid?

R.- La presencia de la Semana Santa en la vida de la ciudad se ha revitalizado y estamos asistiendo a un buen número de altas en las listas de cofrades de las distintas cofradías.

P.- ¿Es la mejor Semana Santa de España?

R.- Es la de Valladolid. Con eso está todo dicho para un vallisoletano.

P.- ¿Qué ha pasado finalmente con el seguro y el tema de la devolución de entradas por la lluvia del Viernes Santo?

R.- El seguro reconoció que el siniestro estaba dentro de la cobertura. Aceptó pagar los 30.000 euros. Aún no lo ha hecho. Este año hemos cambiado de seguro, evidentemente. Parece que, gracias a Dios, no habrá que utilizar el seguro porque la previsión meteorológica es muy buena.

P.- Se ha hecho una campaña de difusión grande de la Semana Santa de Valladolid. ¿Orgulloso y satisfecho?

R.- El Ayuntamiento de Valladolid ha realizado una campaña de difusión en Madrid que se está notando. El trabajo de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del pasado año está recogiendo ahora sus frutos con un gran número de visitantes. Es probable que este año tengamos los mejores números de la historia en cuanto a visitantes.

P.- ¿Hay alguna campaña especial para este año?

R.- Lo que más éxito han tenido son los warpping, esas proyecciones en iglesias y en lugares emblemáticos de Valladolid. Los tres días que ha funcionado, ha habido mucha gente congregada. Esa es otra forma de visibilizar el acontecimiento más importante del año para Valladolid.

P.- ¿Le preocupa el tiempo? ¿Tiene estimaciones de cómo va a hacer en esta semana de pasión vallisoletana este año?

R.- La previsión es muy buena. Favorable. Para ningún día de la semana se esperan lluvias. Se espera una situación anticiclónica.

P.- ¿Lo del ruido en las procesiones va a menos?

R.- Valladolid siempre ha vendido como signo de identidad el silencio. Últimamente tenemos algunas manifestaciones distintas, pero, al final, lo que importa, es que la gente que participa pueda tener una experiencia personal acorde a lo que busca en cada procesión.

P.- ¿Cuál es la repercusión económica que tiene para la ciudad estos días?

R.- En el año 2023 fueron más de 21 millones de euros. Lo acreditó el grupo de la Universidad de Valladolid que hizo el estudio. Es probable que todos los números sean mejores en impacto económico, en participantes en las procesiones, asistentes y visitantes.

P.- Objetivo y deseo que se marca para estos días.

R.- Que todo salga acorde al trabajo que las cofradías han realizado.