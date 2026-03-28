Javi (54) abre un nuevo bar en un famoso barrio de Valladolid: “El pulpo está caro, pero nosotros lo tenemos a 11,50 €”

La verdad es que da gusto hablar con Javier Villate Rolo. Es un hombre de 54 años que, con apenas cuatro, recaló en la provincia de Valladolid, en concreto en el famoso municipio de Cabezón de Pisuerga, a escasos kilómetros de la capital de provincia.

Nuestro entrevistado suma, ni más ni menos, que 20 años en el mundo de la hostelería. Tiene una gran experiencia y se maneja a la perfección. Ha pasado por muchos locales y tiene ese poso necesario para sacar adelante un negocio.

Javi se ha adentrado en una nueva aventura. A finales del pasado año decidió abrir un nuevo bar, que lleva el nombre de La Buena Moza, en el barrio de Las Delicias. En concreto en la calle Almería.

Allí no falta el mejor pulpo, los calamares o el torrezno de Soria. Este periódico habla con él sobre esta nueva aventura.

Imagen de La Buena Moza en el barrio de Las Delicias. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Javi y 20 años como hostelero

“Soy una persona cercana. Amigo de mis amigos. Campechano y amigable. También, un currante al que le gusta sumergirse en nuevas aventuras”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Javier Villate Rolo.

El hostelero, que tiene 54 años y suma 20 en la labor, nació en Bilbao y es un gran amante del pádel, de las motos y del fútbol, con el Athletic en el centro de todo. Aunque naciera en la capital bilbaína es un vallisoletano más, ya que pronto recaló en la provincia vallisoletana.

“Vengo muy pequeño a Cabezón de Pisuerga. Tenía unos cuatro años y aquí me trasladé con mis padres. Recuerdo mi infancia con mucho cariño, aunque me movía mucho y siempre estaba con lesiones”, explica.

Con corta edad quería ser futbolista y jugar en el Athletic, pero la vida le tenía preparada otra profesión que ejercer a la perfección y que es la de ser hostelero.

Su nuevo bar

“Tengo mucha experiencia en el sector. Este año, volveré a coger las piscinas de Pozaldez, si se puede. Me decidí en empezar una nueva aventura en el barrio de Las Delicias con La Buena Moza y aquí estamos trabajando para sacarlo adelante”, apunta.

Un establecimiento hostelero que se ubica en la calle Almería número 9 de la ciudad del Pisuerga, en el barrio anteriormente citado. Cuenta con unos 70 metros cuadrados y con una gran terraza con 20 mesas. Allí trabajan un total de tres empleados, contando a nuestro entrevistado.

“Abrimos las puertas el 28 de diciembre de 2025, hace apenas tres meses. La acogida ha sido buena y estamos muy contentos pese a que los meses de enero y febrero siempre son flojos”, apunta.

Ahora, con su brillante propuesta gastronómica espera unos meses de buen tiempo que prometen.

“Dicen que es la mejor terraza de Las Delicias”, asegura Javi que le comentan los vecinos del lugar.

Javier Villate con el cartel de La Buena Moza detrás. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El pulpo a la gallega como especialidad

“El pulpo está caro, pero nosotros lo tenemos a 11,50 euros. Es nuestra especialidad, ese sabroso pulpo a la gallega. El truco está en que lo compro barato y mi pareja se encarga de cocinarlo de la mejor forma posible. Entra por la vista”, afirma el dueño del bar.

Asegura que poniendo el precio de su plato estrella a este precio consigue “poco margen” pero atrae a la gente que se acerca a probar esta auténtica exquisitez que quita el sentido.

Además, también cuentan con raciones de calamares a la romana y con el auténtico Torrezno de Soria que tanto gusta acompañado de una buena cerveza, un vino o de un café de nivel.

“También vendemos hamburguesas. La nuestra es especial y se llama Moza Burger. Es otro de nuestros platos estrella y tiene mermelada de pimientos como ingrediente especial. Va acompañado de patatas fritas”, explica.

Una de sus suculentas hamburguesas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Luchando contra todo

Javier es un luchador y se tiene que enfrentar también, cada día, con la subida en el precio de la luz, pagar la cuota de autónomos y nota el encarecimiento en el precio de la gasolina ya que vive en Arroyo de la Encomienda y va a y viene cada día.

“Estamos ahogados. Sin embargo, yo soy optimista y siempre me gusta mirar el futuro con optimismo. Mi objetivo es abrir, si Dios quiere, La Buena Moza 2, en el corto y medio plazo de tiempo”, añade ambicioso.

Javier, un hombre que acaba de abrir un bar y que, pese a las adversidades y los tiempos que corren en los que todo sube y sube, él quiere seguir dando vida a Valladolid abriendo más establecimientos hosteleros.