La Diputación de Valladolid lleva a Villanubla un foro para impulsar la gestión inteligente en el mundo rural

La jornada reunirá el 8 de abril a alcaldes, técnicos y expertos para analizar cómo la sensorización y los datos en tiempo real pueden mejorar servicios básicos como el agua, la energía o la movilidad. Más información: La Diputación de Valladolid exige una reforma de la financiación local al Gobierno: “Tiene que ser ágil y eficaz”

La Diputación de Valladolid quiere que hablar de digitalización en los pueblos deje de sonar a algo lejano o demasiado técnico. Quiere que esa tecnología sirva para resolver problemas concretos del día a día, desde controlar mejor el consumo de agua hasta hacer más eficiente la energía o mejorar la movilidad. Con esa idea de fondo, impulsará el próximo 8 de abril en Villanubla el Foro Transfronterizo IoT ‘Conectando el territorio: del sensor al servicio para mejorar la gestión municipal’.

La cita tendrá lugar en el Centro Multiusos ‘3 de abril’ y reunirá a alcaldes, empleados públicos y expertos tecnológicos en una jornada pensada para acercar herramientas innovadoras a la realidad de los ayuntamientos, especialmente a la de esos municipios que necesitan hacer más con menos y afinar cada decisión.

El foro se enmarca en el proyecto europeo Iberus Smart Comunidad Digital Transfronteriza y nace con vocación práctica. No se trata solo de hablar de innovación en abstracto, sino de poner sobre la mesa cómo la sensorización y el análisis de datos en tiempo real pueden ayudar a gestionar mejor los servicios básicos de un municipio y facilitar el trabajo de quienes están al frente de ellos.

A lo largo de la jornada habrá charlas y mesas redondas en las que participarán especialistas de la Universidad de Valladolid, del Centro Tecnológico Cartif y de empresas como Tecopy/Cotesa. Entre los asuntos que se abordarán figuran el papel de la inteligencia artificial y de los llamados gemelos digitales en la optimización de recursos municipales, una herramienta que permite anticiparse, corregir fallos y tomar decisiones con más información sobre la mesa.

El escenario elegido también tiene carga simbólica. El Centro Multiusos ‘3 de abril’ albergará próximamente el Centro Demostrador Hogar Digital, un proyecto vinculado a la domótica aplicada al bienestar de las personas y que aspira a convertirse en un espacio de referencia para mostrar cómo la tecnología puede integrarse de forma útil en la vida cotidiana.

Con esta iniciativa, la Diputación vuelve a poner el foco en una idea que lleva tiempo defendiendo: que la innovación también puede echar raíces en el medio rural y convertirse en una aliada frente a algunos de sus grandes desafíos. No solo para modernizar la administración, sino para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos y reforzar la cohesión territorial.

Las entidades locales interesadas en asistir podrán inscribirse a través del formulario habilitado por la organización. Ese proceso incluye además una encuesta diagnóstica para conocer el grado de madurez digital de los municipios, con la intención de que la jornada no se quede en una sucesión de discursos, sino que ofrezca respuestas útiles, realistas y ajustadas a las necesidades de cada localidad.