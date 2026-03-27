Así es el nuevo bus turístico eléctrico de Valladolid: rojo, con 59 plazas y dos alturas para recorrer el encanto de la ciudad

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, acompañado de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado el nuevo bus turístico de la ciudad.

Se trata de un autobús que supone “un paso decisivo en la apuesta por un modelo de turismo sostenible, eficiente y accesible”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

El nuevo autobús, de la marca Ankai, sustituye al anterior, que contaba con una antigüedad de más de 20 años, para dar respuesta a uno de los objetivos prioritarios de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, para avanzar en ese turismo más inclusivo y que se adapta a las necesidades actuales.

“Contamos con un bus turístico con una imagen renovada, comprometida con el medio ambiente y accesible. Hemos cambiado el color de amarillo a rojo porque, en la mayoría de las grandes ciudades europeas este es su color. No predetermina nada”, ha matizado el alcalde.

El vehículo presenta una imagen nueva, con protagonismo para ese color y, además, cuenta con un vinilado con skyline de Valladolid en color blanco que refuerza su “identidad visual y su atractivo turístico”.

59 plazas y cuatro metros de altura

“Es un autobús con una altura de cuatro metros, dos pisos, con techo abierto y toldo retráctil, que está diseñado para mejorar la experiencia de los visitantes. El vehículo cuenta con un total de 59 plazas, 47 en la parte superior y 12 en la inferior, además de los asientos de guía y del conductor, incorporando un espacio para personas de movilidad reducida”, ha explicado el alcalde de Valladolid.

También dispone de un total de dos rampas de acceso, una eléctrica en la puerta y otra manual para garantizar una mayor accesibilidad.

El nuevo bus turístico de Valladolid.

Recorrido

El recorrido del mismo va a mantener la ‘Ruta Monumental’ por la ciudad. La salida tendrá lugar desde la Acera de Recoletos.

Las paradas tendrán lugar en Isabel la Católica con San Agustín. También en el Archivo Municipal, en la calle de San Quirce, calle Angustias, en Portugalete, en la Casa Museo Colón, Iglesia de San Pedro (Casa del Estudiante).

Todo para acabar, sus diez paradas, pasando por la Plaza de la Universidad, por la Plaza de España y para volver a la Acera de Recoletos.

Habrá horarios especiales en Semana Santa. El 27 de marzo, Viernes de Pasión, a las 17-18 y 19. El 28 de marzo, Sábado de Pasión, a las 12-13-17 horas. El 29 de marzo, Domingo de Ramos, a las 17 horas.

El Jueves Santo y Viernes Santo no tendrá servicio, pero sí el 4 de abril, Sábado Santo, a las 12 y 13 horas.

El Domingo de Resurrección, que será el 5 de abril, se podrá disfrutar del servicio a las 17-18 y 19.

El precio es de 12 euros y la entrada reducida cuesta 10 euros. La venta de entradas se lleva a cabo en las Oficinas de Turismo, en la Acera de Recoletos y en San Benito.

Blanca Jiménez y Jesús Julio Carnero en el bus.

Fondos Next Generation

El contrato para la puesta en marcha de este nuevo autobús turístico se ha estructurado en un total de tres actuaciones principales.

Por un lado, el suministro del vehículo, adjudicado a la empresa Cordial Bus S.L. por un importe de 653.400 euros.

En segundo lugar, el vinilado exterior, realizado por Intercity Publicidad en Ruta con un coste de 7.048 euros y por último las locuciones del servicio, encargadas a Ríos y Garrido Producciones Audiovisuales SL por un importe de 36.312 euros.

La actuación ha contado con la financiación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation.