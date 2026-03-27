Llaman a las empresas de Valladolid a aprovechar la "oportunidad sin precedente" del acuerdo entre la UE e India

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor A. Caramanzana, junto al director gerente de la Casa de la India de Valladolid, Guillermo Rodríguez Martín, durante un reciente encuentro de trabajo.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid ha hecho un llamamiento a las empresas de la ciudad y provincia para que exploren la "oportunidad sin precedentes" que supone el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea e India.

Un cambio en las relaciones comerciales que se prevé que entre en vigor en 2027 y que supondrá, según destaca la Cámara, "el acceso preferente para los países de la Unión Europea a un mercado de 1.500 millones de consumidores con un crecimiento cercano al 7% en la última década".

En este sentido, la Cámara de Valladolid se ha comprometido a desarrollar iniciativas en los próximos meses para difundir este tratado, que coincide con el Año Dual España - India que pretende potenciar las relaciones entre sendos países.

Tal y como han explicado, el acuerdo implica la eliminación de aranceles en más del 90% de los flujos comerciales entre ambos territorios. De esta manera, India reducirá o eliminará derechos sobre el 96,6% de las exportaciones europeas.

Por su parte, la UE liberalizará el 99,5% de sus categorías arancelarias en los próximos siete años. Se estima que la desregulación implicará 4.000 millones de euros al año para las empresas europeas.

Un tratado que han tildado de "histórico" tras 20 años de negociaciones, que supondrá también "una simplificación regulatoria y refuerzo de garantías". Asimismo, también se contemplan en el texto la simplificación de trámites aduaneros, el refuerzo de la propiedad intelectual y las normas de origen, la inclusión de capítulos sobre sostenibilidad o estándares laborales y medioambientales.

Con este acuerdo, se espera que España pueda llegar a duplicar en pocos años sus exportaciones a la India, que actualmente se sitúan en cerca de 2.000 millones de euros.

El acuerdo es una "oportunidad histórica" para sectores estratégicos de Valladolid, ya que se presenta como un "instrumento de competitividad y diversificación estratégica para la economía de la ciudad, la provincia y sus empresas".

Destacan productos que verán reducido a cero sus aranceles como los alimentarios transformados (antes del 50%), maquinaria (4%), productos químicos (20%) o farmacéuticos (11%).

Otros productos verán disminuidos de manera muy relevante el arancel aplicado. Los automóviles, un sector clave de la economía vallisoletana, pasarán de un arancel del 110% al 10%.

El vino se verá muy beneficiado al rebajar un arancel del 150% al 20% en un proceso progresivo hacia la parte final del acuerdo. Se excluyen, no obstante, productos lácteos y cárnicos por razones de religiosidad en la India.

La primera de las actividades que organizará la Cámara de Valladolid será este 22 de abril con la jornada 'India Abierta. Oportunidades de Acuerdo de Libre Comercio'.

Estará impartida por Esteban Requero, cofundador de Nantai Trade Consulting, y Ravi Sachdeva, socio local de la empresa en la India. La jornada será online y las inscripciones están disponibles en www.camaravalladolid.com.

Exportaciones Valladolid - India

Actualmente, la relación comercial entre Valladolid y la India es modesta, con un gran margen de mejora ante un mercado de 1.500 millones de consumidores y una economía emergente caracterizada por su rápido crecimiento, aumento de la inversión y transición hacia un mayor peso global en los mercados.

La provincia de Valladolid exportó a la India en 2025 productos y servicios por valor de 16,31 millones de euros según datos de la base DataComex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Se exportaron a la India sobre todo los siguientes productos: caucho y manufacturas (7,3 millones), productos químicos (2,41) y maquinaria eléctrica (2,04).

Valladolid importó productos de la India en 2025 por valor de 21,68 millones de euros. En su mayor parte maquinaria mecánica (4,48), vehículos (4,42) y productos químicos orgánicos (2,19). El saldo comercial entre la provincia de Valladolid y la India fue el año pasado de -5,37 millones.