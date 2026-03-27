Licitan por 1,3 millones los trabajos para restaurar el edificio histórico de viajeros de la estación de tren de Valladolid

Imagen del edificio histórico de viajeros de la estación de tren de Valladolid

La transformación de la estación de Valladolid-Campo Grande avanza. El mayor proyecto de infraestructura de la ciudad en la historia reciente ha dado un paso más hacia su ejecución, después de que Adif Alta Velocidad haya licitado por 1,3 millones de euros la restauración y rehabilitación del edificio histórico de viajeros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la licitación para redactar el anteproyecto, el proyecto básico y el de ejecución. Los trabajos se llevarán a cabo una vez se construya el nuevo edificio de viajeros.

Tras ello, se rehabilitará el interior del edificio histórico, que comprende la actual estación, se restaurará su envolvente y la marquesina sobre los andenes.

De la misma manera, se integrará el parque de fibra en la nueva estación y se demolerá el centro de alta tensión de la calle Recondo. Actuaciones todas ellas contempladas en esta redacción.

En este contexto, se considera que el edificio histórico de viajeros tiene una importancia y valor patrimonial lo suficientemente relevante para considerarse una pieza clave del conjunto ferroviario.

Con la remodelación de lo que es todo el complejo, se dará otro uso a este edificio, llevándose a cabo su integración funcional y espacial dentro del nuevo ámbito de la estación.

Los trabajos comprenderán la adecuación del inmueble para asegurar la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la compatibilidad con el resto de los servicios del ámbito.

También incluye la restauración de la envolvente del edificio y la mejora de su conexión con el área urbana de alrededor y con la nueva estación, potenciando de esta manera su papel como un elemento de transición entre el sistema ferroviario y la ciudad.

El contrato incluye un estudio de alternativas para el edificio histórico que, una vez estudiadas y aprobadas, se procederá a redactar los pertinentes documentos dependiendo de la alternativa que corresponda.

El proyecto abarca igualmente la restauración de la marquesina histórica, que se levanta sobre los andenes 1 y 2, con una superficie de 2.608,2 metros cuadrados.

También contempla la integración del parque de fibra óptica que hay al suroeste de la estación, en la calle Recondo. Actualmente, el planeamiento urbanístico, según el Estudio Informativo de integración del ferrocarril en Valladolid, deja fuera del sistema general ferroviario parte del parque, por lo que será trasladado.

Por otra parte, el proyecto contempla la demolición del centro de alta tensión de la calle Recondo, que también se ve afectado por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), por lo que está previsto su traslado a los nuevos edificios técnicos incluidos en el proyecto de remodelación de la estación.

Las obras, en las que Adif AV ha movilizado cerca de 236 millones de euros, ya se están ejecutando y tienen como meta la construcción de un nuevo edificio de viajeros sobre los andenes que permitirá aumentar el espacio actual.

Además, los trabajos incluyen la remodelación completa de la playa de vías y la ejecución de nuevos edificios de uso ferroviario, así como la transformación del entorno próximo, con una nueva plaza urbana en el espacio liberado y un aparcamiento subterráneo con cuatro niveles.

La estación contará con una pasarela de acceso independiente, pero integrada con el edificio de viajeros, que garantizará la accesibilidad al sistema ferroviario desde ambas márgenes de las vías.

El proyecto contempla duplicar la playa de vías y los andenes para atender al doble de la demanda actual, que está previsto que alcance los cinco millones de pasajeros en 2050, optimizando la superficie que ocupan. Así, la futura estación Campo Grande contará con cinco vías y dos andenes de ancho convencional y siete vías y cuatro andenes de alta velocidad (ancho internacional o estándar).

Este proyecto contribuye al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); el 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); el 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo), y el 7 (eficiencia energética).