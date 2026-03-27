Herido un trabajador de 55 años al caer a un foso en un taller de un polígono de Valladolid

Un trabajador de 55 años ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente laboral en un taller situado en la calle Vázquez de Menchaca, en Valladolid capital.

El suceso se ha producido a las 11:20 horas, momento en el que el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de que un empleado había caído al foso de una cabina de pintura dentro del establecimiento y no podían sacarle de forma segura.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso de inmediato a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil hasta el lugar del incidente.

Una vez allí, los servicios sanitarios han atendido a un varón de 55 años, que posteriormente ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para recibir atención médica.