La feria donde puedes encontrar la esencia de los oficios artesanos regresa de nuevo a Valladolid

La Feria de Artesanía de Valladolid alcanza su XXXIII edición con la participación de 34 talleres artesanos Cedida

Valladolid ha inaugurado hoy su XXXIII Feria de Artesanía, un evento que transforma la Acera de Recoletos en un escaparate vivo de la creación manual hasta el próximo 5 de abril.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, junto al presidente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), Miguel Ángel Tapia, han dado el pistoletazo de salida a una edición que este año ajusta su calendario para abrazar de lleno la Semana Santa.

Esta decisión estratégica convierte a la feria en un plan de ciudad ideal tanto para los turistas que visitan la capital durante el puente como para los residentes que buscan un paseo pausado junto al Campo Grande.

Bajo el concepto de "Feria-paseo", el recorrido reúne a 34 talleres artesanos procedentes de 15 provincias españolas —con una fuerte representación de Castilla y León, además de Madrid, Valencia, Asturias o Francia—, ofreciendo una diversidad que oscila entre la tradición pura y el diseño contemporáneo.

Los visitantes podrán descubrir piezas únicas de joyería de autor, cerería, marroquinería, cosmética natural e incluso propuestas singulares como marionetas y miniaturas.

El objetivo central es fomentar la compra directa al creador, permitiendo que el público no solo adquiera un objeto, sino que comprenda el valor cultural y la trazabilidad humana que hay detrás de cada técnica.

Novedades

Como gran novedad de este 2026, la feria se convierte en un espacio de aprendizaje gracias a cuatro talleres demostrativos vinculados al proyecto europeo Erasmus+ MASKS, centrado en la puesta en valor de las mascaradas tradicionales.

Del 27 al 31 de marzo, los artesanos Herminia Esteban y Miguel Elisardo Bueno mostrarán la elaboración de piezas como la gabacha, la esclavina y la Vaca Vetona; mientras que, del 1 al 5 de abril, Beatriz Marbán y Raquel Puertas tomarán el relevo con máscaras de Guirrio y Jarramplas.

Estas demostraciones, que tendrán lugar de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, refuerzan el vínculo entre la artesanía y la memoria cultural europea.

La feria, organizada por FOACAL con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, mantiene sus puertas abiertas con entrada libre en horario de mañana (11:00 a 14:30) y tarde (17:00 a 21:30).

Se trata de diez días dedicados a subrayar el valor de los oficios como parte del paisaje cotidiano de Valladolid, invitando a todo aquel que pasee por el eje céntrico de la ciudad a detenerse, conversar con los maestros artesanos y llevarse a casa un pedazo de arte con identidad propia.