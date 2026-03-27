La Diputación de Valladolid exige una reforma de la financiación local al Gobierno: “Tiene que ser ágil y eficaz”

Imagen del pleno de la Diputación de Valladolid de este viernes, 27 de marzo. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado, en su sesión ordinaria la proposición del Grupo Provincial Popular relativa a la mejora de la financiación local, la clarificación de competencias y la simplificación administrativa.

Asimismo, ha instado al Gobierno de España a abordar de manera urgente “una reforma estructural del sistema de financiación local que garantice la estabilidad, la suficiencia financiera, la transparencia y criterios objetivos de reparto, en línea con el amplio consenso político e institucional existente, reflejado en la declaración aprobada por la FEMP”.

La iniciativa subraya el papel esencial de ayuntamientos y diputaciones como administraciones “más cercanas al ciudadano, que asumen cada vez más responsabilidades sin contar con una financiación suficiente ni con un marco competencial claro”.

Por ello, han defendido “la necesidad de ordenar el sistema bajo el principio de que cada administración ejerza sus competencias con la financiación adecuada, evitando que cualquier reforma suponga una pérdida de recursos para las entidades locales”.

Además, plantean dotar a los ayuntamientos de mayor flexibilidad para utilizar sus remanentes y superávit, facilitando inversiones y la atención a necesidades prioritarias.

El acuerdo incluye también la reclamación de una simplificación administrativa que reduzca trabas, agilice procedimientos y facilite la gestión municipal, sin merma de garantías.

Entre las medidas aprobadas, se insta al Gobierno de España “a reformar la financiación local, clarificar competencias y modificar la normativa que condiciona la gestión municipal para hacerla más ágil y eficaz”.

La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de los Grupos Provinciales Popular, TLP y VOX y en contra del Grupo Provincial Socialista, y una enmienda de Grupo Provincial VOX para instar a la Junta de Castilla y León al mismo fin.

Televisión digital y terrestre

Durante el pleno, también se han aprobado una serie de asuntos relacionados con distintas líneas de ayudas a los municipios y convocatorias. Así, se han aprobado la segunda prórroga de los convenios de colaboración entre la propia institución y diversos ayuntamientos para para realización de actuaciones de mantenimiento en la red de emisiones locales de TDT de titularidad municipal.

En concreto, serán 47 las localidades que verán ampliado el periodo de vigencia de estos convenios hasta el 11 de mayo de 2027.

De igual forma, el pleno también ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones a las mancomunidades de la provincia para sufragar los costes de la recogida de residuos sólidos urbanos. La cuantía máxima para repartir entre las mancomunidades será de 150.000 euros.

La sesión plenaria perteneciente al mes de marzo también resolvió la convocatoria extraordinaria de ayudas a municipios para el arreglo y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria. Gracias a este ayuda, 60 centros de varias localidades dispondrán de 200.000 euros para distintas actuaciones, que se suman a los 400.000 euros que se concedieron en la convocatoria ordinaria en el mes de julio de 2025.

Por último, el pleno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la realización de distintas acciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.