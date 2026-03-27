La Dietista Magnética con miles de seguidores en Instagram: “En España se come mal. Hay un 36% de sobrepeso infantil”

Gloria Hernández Luis es salmantina, tiene 47 años, y pasa por ser dietista e instagramer especializada en la divulgación de hábitos saludables. Una actividad de quilates para enseñar a los más pequeños a hacer las cosas bien desde una corta edad.

En los últimos días ha presentado dos libros que llevan el nombre de ‘El país naranja’ y ‘La silla de la vida’ dentro de la colección que lleva el nombre de ‘Las aventuras de Hugo y su mama’.

Pasan por ser libros dirigidos al público infantiles que persiguen el firme propósito de formarles en alimentación saludable y en cocina sana.

A nuestra entrevistada se le conoce en Instagram como Dietista Magnética. Allí se empeña en divulgar buenos hábitos de consumo y de alimentación desde edades muy tempranas.

Sus cuatro premisas son apostar por una alimentación saludables, por el ejercicio físico, también por un sueño de calidad y por una buena gestión de emociones para contar con una buena salud.

Gloria Hernández con sus nuevos libros.

La vida de Gloria

“Me defino como una persona entusiasta, trabajadora y positiva. Vivía en un pueblo de Salamanca llamado La Maya y me vine en 2005 a Valladolid por amor. Ahora estoy casada, tengo un hijo que se llama Hugo y soy una persona feliz”, cuenta Gloria Hernández Luis, amante de pasar tiempo con su familia, de pasear y de la playa.

Es la pequeña de ocho hermanos y recuerda su infancia como muy feliz a pesar de la “escasez” de aquellos años. Su madre ayudaba al veterinario del pueblo y ella ya trasteaba con todo lo dedicado a la salud.

“Primero estudié auxiliar de Clínica y después Dietética en Salamanca y después hice un máster en Psicoinmunonutrición en Valladolid”, afirma nuestra protagonista hablando de su formación.

La vida de Gloria cambió hace 12 años. Ella trabajaba en una empresa de nutrición controlando el peso de las personas y, tras 15 años de trabajo, se vio en la calle. Ella tenía 35.

“Además, justo después de eso, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa importante relacionada con el colágeno que me afecta en articulaciones y me genera roturas de huesos y envejecimiento prematuro”, explica.

Fue ahí cuando decidió dar un giro a su vida y dedicarse, por su cuenta, a divulgar hábitos de alimentación saludable. Que es lo que hace en la actualidad, tanto en colegios o donde se le reclama, como a través de su cuenta de Instagram.

Más de 15.000 seguidores en Instagram

Gloria cuenta con más de 15.300 seguidores en Instagram, tanto hombres como mujeres, que están pendientes de lo que publica, a diario. Además, ella confiesa que “está encantada” con la comunidad que ha creado, poco a poco.

“El nombre de dietista magnética me viene de que soy dietista y de que hice un curso de magnetismo y me gusta decir que atraigo. Dietista Magnética no nace con ninguna otra pretensión que ayudar a los demás y trasladar lo mucho o poco que sé”, afirma nuestra protagonista.

Gloria durante la entrevista.

Ella va y trabaja “donde la reclaman”. Se encarga de “desmitificar mitos de alimentación” y habla “del poder de los alimentos y de los hábitos de alimentación saludable” que son los que intenta inculcar a grandes y pequeños en su día a día.

“Me encanta el trato con la gente. Rodearme de niños y que me digan que han comido algo nuevo. Los niños son altavoces. Intento que la gente tome conciencia de una buena alimentación saludable desde pequeño porque será un adulto más sano”, explica.

Incide y nos cuenta en que entre los cero y los seis años es “cuando se construyen los mejores hábitos” en lo que a la alimentación se refiere.

En España se come “mal”

“En España se come mal. Hay un 36% de sobrepeso infantil entre los cero y nueve años. Se debe al alto precio de la cesta de la compra y al frenético día a día que tenemos”, explica nuestra protagonista.

Afirma que este incremento “es preocupante y que va en ascenso” y señala que “no es normal que una hamburguesa de comida rápida cueste menos que un filete de calidad” y también alerta del “creciente consumo de las bebidas energéticas”.

“Estas bebidas son peligrosas. Tienen una gran cantidad de azúcares y otros componentes como la taurina. Desplazan a otros alimentos como las verduras y hortalizas”, advierte.

Ella apunta por “no abusar” de estas bebidas para completar una “alimentación sana y equilibrada”.

El secreto de una buena alimentación

“El secreto está en comer de todo. Hay cuatro elementos claves para una vida saludable. El primero es apostar por una alimentación saludable. Después, hay que hacer ejercicio físico. También contar con un sueño de calidad y con una buena gestión de emociones. Esta es la clave para contar con una buena salud”, explica.

Cuando le preguntamos sobre consejos a la hora de sentarnos a la mesa a comer, asegura que “no hay nada prohibido” y que “todo cabe en su justa medida” y apuesta por “los alimentos de calidad, proximidad y temporada que abaratan el precio”.

“No existe un superalimento. Es el conjunto de todos el que nos va a aportar una buena calidad de vida. Lo que sí que hay que evitar son los ultraprocesados, o las bebidas energéticas y azucaradas que su consumo se adelanta, cada vez más”, explica.

Nuestra protagonista disfruta divulgando buenos hábitos de consumo a través de las redes sociales, donde la reclaman o en colegios. “Los pequeños me cuentan cosas que no dicen a sus familiares”, asegura.

Ella es optimista con el futuro y apuesta por “introducir al dietista en el aula” porque la “información es básica”.

Todo con el fin de que los pequeños crezcan, desde edades tempranas, sabiendo cuáles son los buenos hábitos a la hora de sentarse a la mesa a comer.