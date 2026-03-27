Argüello reivindica la colonización de América tras las palabras de Felipe VI: “Se pidió que se les tratara con justicia"

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en una imagen de archivo. Europa Press

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido la “vigencia histórica y moral” de la Controversia de Valladolid durante su intervención en el XX Encuentro Italo-Español de Derecho Constitucional celebrado en la Universidad de Valladolid.

Su conferencia llega apenas unos días después de que el rey Felipe VI hablara de los “abusos” que los españoles realizaron durante el descubrimiento de América, concretamente en México, un gesto que supuso una oleada de aplausos, pero también de críticas.

Durante su intervención, el prelado sostuvo que el mundo atraviesa “un cambio de paradigma” en el que se percibe una creciente crisis de las democracias occidentales.

A su juicio, el modelo democrático surgido en Occidente —una civilización que identificó con la herencia de la cristiandad— vive hoy una “crisis espiritual”, en la medida en que intenta desarrollarse “como si Dios no existiera”, derivando en una cultura de relativismo que termina desembocando en positivismo jurídico.

Argüello vinculó esta crisis contemporánea con la pregunta central que motivó la Controversia de Valladolid (1550-1551): la discusión sobre la condición humana y la dignidad de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo.

Aquella disputa entre teólogos y juristas “impulsada por el debate sobre el alma y la naturaleza de los indígenas”, recordó, no puede entenderse sin el contexto histórico previo marcado por el Tratado de Tordesillas de 1494, el testamento de Isabel I de Castilla y el desarrollo intelectual de la Escuela de Salamanca.

En ese sentido, el arzobispo ha destacado que el testamento y el codicilo de la reina establecieron una intención clara para la Corona, que fue la evangelización de los pueblos de América y el deber de que los indígenas “fueran tratados con justicia”, lo que acabaría reflejándose en las llamadas Leyes de Indias.

Crisis antropológica

Por otro lado, más allá de la lectura histórica, el presidente de la Conferencia Episcopal planteó una reflexión sobre la crisis antropológica del mundo contemporáneo.

Según argumentó, “la modernidad pudo haberse construido sobre una concepción relacional de la persona inspirada en la tradición cristiana y en las intuiciones de la Escuela de Salamanca, pero terminó desarrollándose en torno a un modelo centrado en el individuo autónomo”.