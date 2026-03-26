Vecinos por Arroyo denuncia "graves irregularidades" en el ayuntamiento con 100.000 € en facturas sin tramitar

Arroyo de la Encomienda vuelve a estar en el ojo del huracán. El grupo municipal Vecinos por Arroyo ha alzado la voz este jueves para denunciar lo que consideran un escenario de "graves irregularidades" en las cuentas del Ayuntamiento, tras analizar los últimos informes de la Secretaría de Intervención.

La formación liderada por Antonio Olmo sostiene que la realidad de las arcas municipales dista mucho de la "imagen de normalidad" que se proyecta desde el equipo de Gobierno.

Según el portavoz, la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025 ha sacado a la luz un "problema estructural" en la tramitación del gasto público.

El informe de fiscalización es, según la formación independiente, demoledor.

El documento recoge numerosos reparos suspensivos en expedientes del pasado ejercicio, motivados por el incumplimiento de requisitos esenciales o, en los casos más alarmantes, por la ausencia total de procedimiento de contratación tanto en suministros como en servicios.

"Son irregularidades muy graves porque comprometen la seguridad jurídica. No son hechos aislados, sino decenas de casos a lo largo de todo el año", ha subrayado Olmo.

Según sostienen, a esto se suman 139 casos de omisión de la función interventora, una figura técnica que advierte de situaciones donde se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido. Para Vecinos por Arroyo, esto evidencia que se están aprobando gastos sin la fiscalización previa necesaria.

Facturas "en el cajón" por valor de 100.000 euros

Uno de los puntos que más preocupa a la oposición es el reciente Reconocimiento Extrajudicial de Créditos aprobado en febrero. Este mecanismo se utilizó para dar salida a facturas por valor de 100.049,61 euros que no habían sido tramitadas correctamente en su momento mediante el procedimiento ordinario.

Olmo ha sido tajante al respecto: el superávit del municipio no puede servir de "cortina de humo".

"Arroyo necesita inversiones, pero sobre todo cumplir la ley y garantizar que cada euro público se tramite con garantías", concluye el concejal.

Explicaciones en el próximo Pleno

Vecinos por Arroyo ya ha anunciado que exigirá medidas y una explicación en la próxima sesión plenaria en uno de los municipios de mayor relevancia de la provincia y también para el correcto funcionamiento de Valladolid capital.