Valladolid suma a su flota del servicio de limpieza un camión para papel y cartón de última generación

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este jueves un nuevo camión para la recogida de papel y cartón, que ha implicado una nueva inversión de 406.209 euros y que se incorporará al Servicio Municipal de Limpieza de la ciudad del Pisuerga.

Tal y como ha explicado el alcalde, Jesús Julio Carnero, la inversión ha sido totalmente financiada con fondos del Consistorio vallisoletano. El camión entrará en servicio en el mes de abril, permitiendo "continuar con la actualización de la flota de vehículos" con el objetivo de lograr una recogida de residuos "más eficiente ya que estamos hablando de un vehículo de gas natural comprimido".

Se trata de un vehículo de carga superior, que ha sido muy demandado y esperado por el servicio porque actualmente únicamente cuenta con tres de estas características, además de otros dos en régimen de alquiler.

En esta línea, el alcalde ha explicado que "a partir de ahora se esperan resultados más favorables en la prestación del servicio en Valladolid, puesto que además se ha procedido a cambiar los contenedores en todos los barrios de la zona oeste de carga superior a carga lateral".

Por otro lado, ha añadido que "a mayores se han modificado las rutas para ganar en eficiencia, a lo que se suma el servicio puerta a puerta para los comercios de zonas peatonales".

Ahora bien, Carnero ha recordado que continúa "siendo imprescindible la colaboración ciudadana, aportando siempre que se pueda el cartón dentro del contenedor y debidamente plegado".

El vehículo que se ha presentado este jueves cuenta con un motor de Gas Natural Comprimido (GNC), con un equipo de recogida incorporado y compactación fijo de carga superior y una caja de compactación de residuos con una capacidad de 20 metros cúbicos.

El equipo de compactación y recogida está conectado con el chasis a través de una instalación fija, con un cuadro de mandos instalado en la cabina y compatible en cuanto a dimensiones, pesos y resto de características.

El funcionamiento y manejo del mismo se lleva a cabo desde la cabina mediante cuadro de mandos. El techo de la caja está reforzado y preparado para que se coloque una grúa de 1.100 kilogramos de peso.

El sistema de compactación es de accionamiento hidráulico y el vehículo dispone de una grúa que está instalada sobre la parte trasera del techo de la caja de la compactadora.

La empresa adjudicataria del contrato ha sido Herrero y Nuñez Motor S.L.U, que ha de formar al personal del taller mecánico del Servicio Municipal de Limpieza de las características técnicas y funcionamiento del camión, indicándole la manera de reparar las averías más frecuentes, así como los mantenimientos. También debe formar a los conductores.