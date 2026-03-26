La Semana Santa de Valladolid se disfruta y brilla en 3D y aúna tradición y tecnología: “Es la mejor del mundo”

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, y Ángel González, el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León han presentado una exposición que digitaliza la imaginería de la Semana Santa de Valladolid.

La Oficina de Turismo de San Benito va a acoger, hasta el próximo 5 de abril la exposición ‘Imaginario Digital’ que pasa por ser un innovador diálogo entre tradición y tecnología.

La Junta de Cofradías de Valladolid, a través de esta exposición propone un diálogo innovador entre tradición y tecnología, centrando su discurso en la imagenería procesional vallisoletana.

La muestra quiere combinar una cuidada selección de históricas maquetas de la Procesión General del Viernes Santo, realizadas a mediados del siglo XX con ejemplos que son más recientes de modelos y figuras a escala.

El elemento más destacado

El elemento más destacado de la exposición lo componen las recientes digitalizaciones en tres dimensiones de una amplia selección de esculturas pertenecientes al patrimonio de la ciudad.

Un proyecto tecnológico ambicioso que ha permitido actualizar y enriquecer la documentación y también la difusión de este legado mediante avanzados sistemas de escaneado y reproducción digital.

Además, la exposición también rinde homenaje a los orígenes de esta labor divulgativa, iniciada por la Junta Pro-fomento de la Semana Santa, reuniendo pequeñas joyas escultóricas que contribuyeron al reconocimiento internacional de la Semana Santa de Valladolid junto a las nuevas creaciones en 3D.

Se trata de una muestra que invita, tanto a vallisoletanos como a visitantes a redescubrir, desde una nueva perspectiva, el extraordinario patrimonio que cada año llena las calles de Valladolid.

Una exposición que va a poder visitarse hasta el próximo 5 de abril de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 y los domingos y festivos, de 10 a 14:00 horas.

“La mejor Semana Santa del mundo”

“La exposición presenta dos partes, una histórica y tradicional y otra que está enfocada a las nuevas tecnologías. Es una exposición que pone en valor esa imaginería digital que seguro tiene una gran acogida entre los asistentes”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Ángel González Pieras, el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León ha ensalzado la importancia que tienen las semanas de pasión de todas las provincias para la institución regional.

“Es importantísima por sus componentes espiritual, conceptual y turística. Contribuimos con una inversión directa a las que están declaradas de Interés Turístico Nacional, Regional e Internacional”, ha señalado González Pieras.

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León ha querido destacar también los “22 millones de euros” que genera la Semana Santa de Valladolid al territorio.

“Es importante este proyecto de digitalización porque te da una proyección. En cualquier punto del mundo se pueden ver las imágenes y después hace que lleguen a la ciudad. La Semana Santa de Valladolid es la mejor del mundo”, ha añadido Ángel González Pieras.

Miguel Vegas, el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid ha querido “agradecer el apoyo” para que “este proyecto sea una realidad y ha afirmado que “es gratificante el resultado” para “dar difusión a una joya cultural”, como es la Semana Santa de Valladolid.

David Lorenzo, de Damasco Studios, ha indicado que el proyecto se ha elaborado a través de “la inteligencia artificial” y que “con micropinceladas” se ha conseguido la imagen en 3D de las tallas vallisoletanas.

Un libro sobre la historia del pregón

Además, tras la presentación de este proyecto, ha tenido lugar la del libro ‘Estampas del Pregón de la Semana Santa de Valladolid’ junto a los autores Francisco Javier Juárez Domínguez y Miguel Ángel Rodríguez Lanza.

Una obra que rinde homenaje a una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas de la ciudad a través de la palabra de los que han tenido el honor de ser los pregoneros de la Semana Santa.

El libro realiza una extensa relación de los pregoneros. Entre ellos destacan figuras tan conocidas como Concha Velasco o el torero Roberto Domínguez.