Un profesor del colegio Cristo Rey es trasladado de puesto por presuntos "abusos" pese a no hallar indicios

El Colegio Cristo Rey de Valladolid ha decidido trasladar de puesto a uno de sus profesores tras recibir varias quejas de estudiantes por su comportamiento.

Ahora bien, aunque la investigación interna abierta por el propio centro de momento no ha hallado indicios de conductas abusivas o inapropiadas.

Según han explicado fuentes de la Consejería de Educación a este medio, el centro educativo ha optado por aplicar esta medida con el objetivo de “garantizar un entorno de convivencia adecuado y evitar posibles conflictos dentro de la comunidad educativa”.

El proceso se inició después de que varios alumnos trasladaran su malestar por la forma de relacionarse y comunicarse del docente.

Ante estas comunicaciones, el colegio activó los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones.

En un comunicado, la Compañía de Jesús ha detallado que el jueves 5 de marzo el centro recibió “varias comunicaciones de alumnado que manifestaba incomodidad por la forma de relacionarse y comunicarse de un educador jesuita”.

Ese mismo día se activó el protocolo de Entorno Seguro, mientras que el viernes 6 de marzo comenzaron a recabar información de las personas que habían trasladado su testimonio. En los días posteriores, el colegio también mantuvo conversaciones con sus familias.

Desde la institución subrayan que, “ante cualquier expresión de malestar o incomodidad por parte de cualquier persona de una comunidad educativa, debe activarse el protocolo previsto, con independencia del resultado final de la valoración”.

Tras completar las indagaciones, el centro concluyó que “no se ha detectado ninguna clase de indicios de abusos”.

No obstante, y dado que la situación había generado preocupación e incomodidad en el entorno educativo, la Compañía de Jesús ha decidido reubicar al docente. Según explica en su comunicado, el religioso ha sido destinado a un nuevo puesto “sin relación con el ámbito educativo”.