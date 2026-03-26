Pilar Garcés presenta su candidatura a rectora de la UVa: "No puede gestionarse de espaldas a quienes la forman"

Pilar Garcés presenta su candidatura a rectora de la Universidad de Valladolid

La catedrática de Filología Inglesa Pilar Garcés ha anunciado este jueves su candidatura a rectora de la Universidad de Valladolid (UVa) bajo una propuesta que pretende situar en el centro "la escucha activa, el diálogo permanente y la construcción colectiva de la institución".

De esta manera, Garcés ha presentado a su equipo, que está formado por docentes e investigadores de distintas áreas de conocimiento y campus, en el que se combina "experiencia en gestión universitaria con nuevas miradas y energías".

Este grupo "diverso", según ha asegurado, representa "el presente y el futuro de la UVa" y en él se comparte una misma convicción: "La universidad debe volver a ser una comunidad viva, ilusionada y participativa".

Bajo el lema 'Contigo, mejor UVa', la candidatura ha elaborado un eslogan que consideran que es una "declaración de intenciones que sintetiza el enfoque del proyecto".

En este sentido, lo que Garcés promete es "abrir un nuevo tiempo en la UVa basado en la cercanía, la transparencia y la implicación real de toda la comunidad universitaria".

La propuesta de la candidata plantea un "cambio en la forma de gobernar" la UVa, en el que se apuesta por un "liderazgo dialogante frente a modelos más verticales".

También aboga por la creación de "espacios reales" de participación para estudiantes, personal de administración y servicios, y personal investigador y docente.

"La Universidad de Valladolid no puede gestionarse de espaldas a quienes la forman. Nuestro compromiso es escuchar antes de decidir, dialogar antes de actuar y construir juntos el futuro de la institución", ha precisado.

Uno de los ejes principales de la candidatura de Garcés es la "recuperación del sentido de comunidad universitaria" y ha defendido que la institución debe volver a "ser alma mater y no un espacio percibido como transitorio o burocrático".

"No se trata solo de gestionar una institución, sino de reconstruir una comunidad académica basada en el respeto, el reconocimiento y la ilusión compartida", ha apuntado.

En esta línea, la candidatura pone el foco en "mejorar la comunicación interna, reforzar la transparencia en la toma de decisiones y garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas".

Garcés plantea abrir una nueva etapa en la UVa, centrada en "fortalecer su identidad, mejorar su funcionamiento interno y reforzar su papel como motor académico, social y cultural en Castilla y León".

"La UVa tiene talento, historia y potencial. Es el momento de volver a ilusionarnos y de construir, entre todos, la universidad que queremos", ha concluido.

El equipo que acompaña a Garcés se presenta como un reflejo de la "diversidad" de la UVa, con representación de diferentes facultades, áreas de conocimiento y campus. Está formado por perfiles con amplia trayectoria académica y experiencia en gestión universitaria, junto a docentes e investigadores que aportan "una mirada renovadora y una fuerte motivación por impulsar cambios en la institución".

El equilibrio entre experiencia y renovación busca garantizar, por un lado, el conocimiento profundo de la universidad y, por otro, la capacidad de adaptación a los retos actuales y futuros.

Aunque la candidatura presenta ya sus líneas estratégicas, Pilar Garcés ha subrayado que el programa completo se irá construyendo a través de un proceso abierto de escucha y participación.

"No venimos con un programa cerrado, sino con la voluntad de construirlo junto a la comunidad universitaria. Escuchar no es un gesto, es una forma de gobernar", ha destacado.

En las próximas semanas, la candidatura pondrá en funcionamiento diferentes canales de participación para recoger propuestas, inquietudes y aportaciones de todos los colectivos universitarios. Ya están disponibles los canales de Telegram y una línea de WhatsApp para recabar ideas, además de cuentas en diferentes redes sociales (Instagram, Facebook y LinkedIn).

El equipo conformado por Pilar Garcés es el siguiente:

Bartolomé Ruvia Avi: Catedrático de Didáctica y Organización Escolar, especialidad en Tecnología Educativa en el Departamento de Pedagogía, de la Facultad de Educación y Trabajo Social

Óscar Angulo Torga: Catedrático de Matemáticas Facultad de Ciencias (se encargará de la política de profesorado)

José María Marbán Prieto: Profesor Titular del departamento de Matemáticas de la Facultad de Educación y Trabajo Social.

Víctor Temprano García: Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

María Molinos Senante: Profesora titular de Ingeniería Química de la Escuela de Ingenieros Industriales de Valladolid

Lourdes Gómez del Valle: Profesora titular de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Aránzazu Moretón Toquero: Profesora Titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho.

Pedro Rubio Vicente: Catedrático de Derecho Mercantil, del Trabajo e Internacional Privado, Facultad de Derecho.

José Ramón González García: Catedrático de Literatura del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras.

Luis Javier Miguel González: profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenieros Industriales de Valladolid.

María Tejedor Mardomingo: Profesora Contratada Doctor del departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación y Trabajo Social.

María del Carmen Garrido Hornos: Profesora Contratada Doctor del departamento de Filología Inglesa en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación.

Pilar Garcés García: Catedrática del departamento de Filología Inglesa, Facultad de Comercio y Relaciones Laborales.